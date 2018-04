Turiștii aleg să petreacă Paştele la pensiunile din ţara noastră. Proprietarii au oferte pentru toate buzunarele

Foto: plus.google.com

De sfintele sărbători pascale, pensiunile din țară au devenit neîncăpătoare. 40 de turiști din România au decis să petreacă Paștele în sânul naturii, la Orheiul Vechi. Oaspeții au trăit la propriu tradițiile moldovenești. Ei au încondeiat ouă, au copt pască și cozonaci.



Procesul de vopsire a oălor cu coajă de ceapă a fost unul nou pentru români. Ei spun că obiceiurile noastre se deosebesc puţin de cele din România.



"Puțin diferite față de noi, că uite noi n-am știut că facem așa ceva, noi fierbeam decât ouăle, le înroșeam cu vopsea de ouă, de la stat și cu asta basta", a spus



Cei mai entuziasmați au fost copiii, care au venit pentru prima dată în Moldova.



"Nu știam exact cum este, dar când am ajuns chiar mi-a plăcut foarte mult mai ales și cu aceste ouă, tehnica este nouă pentru mine."



Turiștii au rămas încântaţi de bucatele tradiționale, vinul moldovenesc dar și de atmosfera de la sat.



"Am servit o grămadă de mâncăruri tradiționale locale, care mi-au plăcut foarte mult, în primu rând vinul. Carnea foarte bine preparată așa, suculentă și sosul ăla de usturoi așa, excelent."



"Pentru că e foarte frumos e rustic, numai la tata mare la țară am mai avut așa ceva cu miei, cu vaci, cu cai, cu ce vrea mușchii voștri."



Spre seară, oaspeții au participat la tradiționalul rug de Paște, care se spune că alungă duhurile rele. Acest obicei este mai puţin întâlnit în România.



"Este foarte interesantă și avem ce să învățăm, să transmitem și la copii noștri obiceiurile din Moldova."



"În afară de faptul că mergem la înviere, în București nu sunt tradiții, însă pe la țară se păstrează multe tradiții, diferă de la regiune la regiune."



Astăzi turiștii vor avea parte de un program special. Pentru ei va fi pregătită o masă de sărbătoare de pe care nu va lipsi mielul, cozonacii, sarmalele și alte bucate tradiționale moldovenești. Pentru o zi petrecută în pensiune, aceştia au scos din buzunar 3000 de lei.