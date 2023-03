Turiştii, ajutați să descopere atracţiile Chişinăului. Pe mai multe străzi din oraş au fost instalate indicatoare

Capitala şi principalele atracţii turistice sunt acum mai accesibile pentru vizitatori sau pentru cetăţenii străini care locuiesc aici. Primăria a instalat cinci plăci pe mai multe străzi din oraş cu scopul de a-i ajuta pe turişti să descopere atracţiile Chişinăului.

Proiectul "You are Here" a fost iniţiat de Primăria Capitalei. Cinci plăci care copiază exact conturul pavajului unde au fost instalate cu scopul de a ghida turiştii. Acestea au şi un QR Code care accesează platforma online www.visit.chisinau.md unde sunt descrise mai detaliat obiectivele marcate pe instalații. Plăcile ''You are Here'' au fost realizate în atelierul designerului Mihai Stamati. Acestea se află în faţa Primăriei municipiului Chișinău, lângă Turnul de Apă şi Casa Herța, la intersecția străzilor Mitropolit Bănulescu - Bodoni cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar şi la intersecția străzilor 31 August 1989 şi Alexandr Pușkin.

Străinii din ţara noastră spun că nu au observat plăcile, dar apreciază intenţia autorităţilor:

''- Vor fi de ajutor? - Recunosc, nu le-am mai văzut. Văd că este şi Muzeul Selfie, sună interesant.''

'' - Le-aţi observat? - Nu, le văd pentru prima dată. Cred că vor fi de ajutor pentru oameni, pentru cei care vin pentru prima dată aici, cred că ar fi de ajutor. - De unde sunteţi? - Din India. - Aţi venit aici pentru studii? - Da''.

''De fapt, dacă voi nu mi-aţi fi spus, nu le-aş fi observat, ar trebui să fie mai vizibilă, să aibă culori mai puternice. Şi la noi în Ucraina sunt multe instalaţii de acest fel, dar sunt albe. Şi în alte ţări când am călătorit am văzut că sunt, dar au culori mai aprinse''.

Şi locuitorii oraşului spun că nu au observat plăcile. Unii oameni cred că ar trebui instalate pe suprafeţe mai vizibile:

''Ce poate fi de ajutor? Pentru a putea fi observate trebuie să fie sus, vizibile, nu la picioare''.

'' - Unde credeţi că ar trebui instalate asemenea plăci ca să fie mai vizibile?

- Probabil acolo în centru, în piaţă, lumea acolo se adună, dar aici lumea se grăbeşte la troleibuz, merge acasă, se gândeşte la ceva. Acolo lumea se plimbă, au timp''.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Chişinău, instalarea plăcilor a costat aproape 80 de mii de lei.