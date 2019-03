Turişti întâmpinaţi cu mere. Campania, promovată de Moldova Fruct, la aeroport

Turiştii care au aterizat pe aeroportul internaţional Chişinău au avut parte de o primire mai puţin obişnuită: ei au fost întâmpinaţi cu... mere. Iniţiativa "Dulce măr moldovenesc" aparţine reprezentanţilor Asociaţiei "Moldova Fruct" care vor astfel să-şi promoveze produsele.



"E foarte bun. - E delicios? - Eu vin din Africa de Sud şi acolo nu sunt aşa mere. Sunt gustoase. Am gustat pentru prima dată merele, puteţi fi foarte productivi. "



"Merele sunt gustoase sunt, foarte gustoase, iar fetele foarte drăguţe."



"Arată bine. E foarte suculent. Am mai mâncat mere de-ale voastre când vin pe la voi. Şi îmi place în special şi vinul vostru."



Cadoul oferit de Moldova Fruct i-a impresionat plăcut şi pe moldoveni.



"Când ţara are cu ce să se mândrească, este bine că aceste produse sunt pentru oameni, iar aşa turiştii pot afla ce aveţi gustos în Moldova. - Aţi mai fost aşa întâmpinat? - Nu. "



În cadrul campaniei, care va dura 3 zile, vor fi oferite 10 mii de mere. Acestea provin din livezile din satul Coşerniţa din Criuleni şi au fost donate de o companie care are afaceri în domeniu.



"Prin această campanie vrem să ne promovăm şi să ne dezvoltăm în ţările europene. Am dori să fie cunoscut gustul mărului moldovenesc", a declarat Sergiu Ţărnă, managerul unei companii.



Producătorii de mere au avut anul trecut o recoltă foarte bună şi caută acum pieţe de desfacere peste hotare.



"Este o sarcină în cadrul Moldova fruct de a identifica în următorii cinci ani, cel puţin trei pieţe care să asimileze mai mult de 40 procente din mere", a spus Iurie Fală, directorul executiv Moldova Fruct.



"Este locul în care probabil păşesc cei mai mulţi turişti străini, adică trec pragul Republicii Moldova, iată de ce am considerat că prin această campanie frumoasă să susţinem producătorii de mere, dar şi în acelaşi timp să le oferim şi emoţii plăcute pasagerilor", a declarat Rodica Rusu, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internaţional Chişinău.



Data campaniei nu a fost aleasă întâmplător: vineri, Capitala e gazda meciului de fotbal Moldova-Franţa. În 2018 producătorii au cules 620 de mii de tone de mere, dintre care peste 250 de mii au fost exportate în 17 ţări.