Turismul, domeniul cel mai afectat în pandemie. S-a dezvoltat însă turismul autohton, iar moldovenii au început să îşi redescopere ţara

Turismul a fost domeniul cel mai afectat în perioada de pandemie. Din cauza restricţiilor de circulaţie moldovenii nu au putut să călătorească peste hotarele ţării la fel ca în anii trecuţi. Totuşi, aceasta a contribuit la dezvoltarea turismului autohton. Cetăţenii noştri au început să îşi redescopere ţara natală, iar mulţi antreprenori şi-au lansat afaceri în acest domeniu.

Directorul General al Agenţiei de Investiţii din Republica Moldova, Rodica Verbeniuc, a susţinut în cadrul Forumului "Moldova Tourism 2021" că după lockdown-ul din ţara noastră industria turismului a scăzut cu 80 la sută. Totuşi, mulţi antreprenori şi-au deschis afaceri noi.



"Avem noi lansări atât de agro pensiuni restaurante şi cafenele chiar în plină pandemie. Până la pandemie am putea spune că turismul domestic practic nici nu exista. Cetăţenii au avut ocazia să descopere propria ţară prin călătorii."



În pofida dificultăților întâmpinate în ultimul an şi a numărului limitat de turişti străini pensiunile şi vinăriile deschise recent au dus la o creştere considerabilă a moldovenilor care vor să descopere ţara noastră.



" Pandemia a afectat cel mai grav industria turismului din considerentul că retricţiile nu ne-au permis să primim turişti în ţară. S-au deschis o multitudine de locaţii interesante în Republica Moldova."



"Ceea ce ne-a bucurat cel mai mult este rezilienţa economică a pensiunilor a pensiunilor rurale şi agropensiunilor noastre, astfel încăt au captat 75 la sută din cifra de afaceri pe care au avut-o în anii de până la Covid ceea ce demonstrează că Republica Moldova are un spaţiu de creştere ."



Totodată, în cadrul forumului a avut loc şi premierea personalităţilor care prin activitatea profesională au promovat turismului autohton.



"În majoritatea peste 100 de ţări care le-am vizitat în viaţa mea că cea mai bogată industrie este turismul care aduce venituri foarte mari şi trebuie să ne învăţăm a investi, a reinvesti în educaţie, să educăm oamenii cum să dezvoltăm aceasta."



Producătorul Andrei Raţă susţine turismul din ţara noastră pe cele mai mari scene ale lumii prin intermediul prestaţiilor sale în domeniul muzicii electronice. El consideră că toţi oamenii care au o influenţă asupra publicului ar trebui să promoveze destinaţiile pitoreşti de acasă.



"Motivaţia mea întotdeauna este la un nivel foarte înalt deoarece eu îmi doresc din tot sufletul ca mai multă lume să descopere locurile pitoreşti de la noi din Republica Moldova."