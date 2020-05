Turismul, afectat de pandemie. Circa 500 de agenţii de turism s-au pomenit într-o criză fără precedent

”Noi practic le-am spus la toți că dacă și o să insiste pe careva solicitări de rambursari, aceasta nu o să se întâmple imediat, nu va fi rapid”, a spus directorul unei agenții de turism, Afanasie Eșanu."Turiștii nu au venituri pe care le aveau în ceilalți ani. Chiar și cei care erau mai loiali și ziceau: ok, o să încercăm să reprogramăm, insistă pe returnări. Aceste returnări sunt pentru noi practic imposibile”, a spus directorul unei agenții de turism, Cristina Calmiș.”Prima soluție ar fi reprogramarea vacanțelor. Aici turistul își menține întreaga sumă, fără niciun fel de penalitate și cu atât mai mult își reține acel procent de reducere pe care îl avea în cadrul programului early booking. Doi, le propunem turiștilor să-și înghețe banii și pe parcursul a 18 luni să folosească acești bani pentru oricare destinație pe care o doresc ei”, a spus directorul unei agenții de turism, Elena Sava.Reprezentanții Asociației Agenților Economici de Turism au cerut ajutorul autorităţilor competente, însă fără niciun răspuns. Mai mult, aceștia au inițiat campania ”SOS Turism - Moldova" şi solicită ca legea prin care sunt obligaţi timp de 14 zile să întoarcă banii clientului să fie modificată. TĂIAT”Noi am depus mai multe petiții către Guvernul Republicii Moldova, către președinte, către Ministerul Economiei, dar din păcate undeva s-a stopat. Noi tare ne dorim ca până la 15 mai în loc să fim luați în furci de către consumatori, să fie elaborat un moratoriu, care o să ne permită să rambursăm banii turiștilor pe un termen mai extins”, a spus președintele ANAT, Anna Colta.Vitalie Dragancea, consilierul premierului, ne-a comunicat la telefon că se află într-o ședință, am revenit cu mai multe apeluri, dar nu ne-a mai răspuns la telefon. Nici purtătorul de cuvând de la Președinție, Carmena Lupei, nu a fost de găsit pentru o reacţie.