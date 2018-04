Turcia le cere Rusiei şi SUA să înceteze cearta lor cu privire la Siria

scrie agerpres.ro. "Unul spune 'Eu am rachete mai bune', altul spune 'Ba nu, eu am rachete mai bune. Hai, dacă ai curaj, lansează-le!'. E o ceartă de stradă, ei se ceartă ca nişte şefi de bandă. Şi cine plăteşte preţul? (...) Civilii", a declarat premierul turc Binali Yildirim, în timpul unui discurs susţinut la Istanbul.Aceste declaraţii dure intervin în contextul în care tensiunile dintre Rusia şi SUA au escaladat în ultimele zile cu privire la presupusul atac chimic din Siria, pe care mai multe ţări occidentale îl impută regimului de la Damasc, susţinut de Moscova. Preşedintele american Donald Trump a atenţionat miercuri Rusia cu atacuri iminente împotriva Siriei, la scurt timp după ce Moscova a avertizat împotriva oricărei acţiuni ce ar putea "destabiliza situaţia deja fragilă din regiune". Diplomaţie rusă a replicat că rachetele cu care Trump ameninţă Rusia ar trebui să vizeze "teroriştii, nu guvernul legitim" de la Damasc."În aceste zile, membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU au o responsabilitate şi mai mare. Însă, ei ce fac? Se ameninţă prin intermediul postărilor pe Twitter", a spus Yildirim. "Nu este momentul pentru rivalitate, este momentul să ne gândim la rănile regiunii (...). Este momentul să lăsăm deoparte cearta despre cine e mai puternic", a adăugat premierul turc.În această dispută, Turcia este prinsă între aliatul său american, cu care relaţiile s-au degradat în ultimii doi ani, şi partenerul său rus, cu care legăturile sunt tot mai călduroase, în pofida unei rivalităţi de mai multe secole. Turcia susţine opoziţia siriană care încearcă să răstoarne din 2011 regimul lui Bashar al-Assad. Însă de peste un an Ankara pare mai preocupată de activităţile miliţiilor kurde în nordul Siriei şi cooperează strâns cu Rusia şi Iranul, susţinătorii regimului sirian.