TURCIA ÎŞI COMEMOREAZĂ EROII. 250 de oameni au murit acum doi ani în tentativa de puci

Turcia a marcat 2 ani de la tentativa de lovitură de stat în care 250 de oameni şi-au pierdut viaţa. La Ankara, preşedintele Recep Erdogan a participat la o ceremonie în memoria martirilor şi a oferit un dineu pentru familiile celor ucişi de pucişti.

În aplauzele celor prezenţi, Erdogan a declarat că toţi cei care au făcut parte din complot vor fi identificaţi şi pedepsiţi.



"Fiecare membru al familiilor martirilor şi fiecare veteran sunt pentru mine la fel de apropiaţi ca nişte fraţi", a spus președintele Turicii Recep Erdogan.



Şi ambasada Turciei în Moldova a organizat o ceremonie specială cu ocazia zilei de 15 iulie, declarată sărbătoare oficială.



La sediul misiunii diplomatice a fost organizată o expoziţie de fotografii şi a fost ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți pentru apărarea democrației.



"Eram în Ankara acum doi ani. La început nu am înţeles ce se întâmplă, am crezut că e vorba de o operaţiune antiter", a spus însărcinatul cu afaceri al Turciei în Moldova, Iskender Okyay.



Turcii îşi amintesc cu emoţie momentele pe care le-au trăit în noaptea de 15 spre 16 iulie acum doi ani.



"Când am aflat ce se întâmpla, am fost şocat, pentru că era anul 2016, iar membri ai armatei şi ai poliţiei ţării au atacat civili", a spus omul de afaceri turc, Serhat Fil.



Din iulie 2016, în Turcia a fost decretată stare de urgenţă. Potrivit unui consilier prezidenţial, Recep Erdogan ia în calcul ridicarea alertei începând cu data de 20 iulie.

În ultimii doi ani, peste 75 de mii de oameni au fost arestaţi în anchetele legate de organizarea puciului. Peste 133 de mii de persoane - judecători, procurori, poliţişti, militari, medici şi profesori - au fost concediaţi pentru presupuse legături cu gruparea condusă de Gulen.

Turcia îl acuză pe clericul Fethullah Gulen că s-ar afla în spatele tentativei de lovitură de stat. Gulen, aflat în exil în Statele Unite, unde trăieşte de mai mulţi ani, a respins toate acuzaţiile.