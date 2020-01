La cererea guvernului de la Tripoli, Turcia a început trimiterea de trupe în Libia, pentru a susține autorităţile recunoscute de ONU în contextul escaladării războiului civil din această ţară. Decizia Turciei a fost criticată de Egipt, care susţine mişcarea insurgentă din Libia, condusă de un influent general libian.

Nu se cunoaşte exact care e mărimea contingentului militar turc şi nici ce armament va desfăşura pe teren, însă se ştie că mandatul trupelor este de un an.

Turcia susține guvernul libian de Uniune Națională condus de Fayez al-Sarraj, care controlează capitala Tripoli şi o mică parte din nordul ţării. Armata guvernamentală este sub atacul continuu al trupelor mareşalului Khalifa Haftar, care are sub control mai bine de 70 la sută din teritoriu.

Cel de-al doilea război civil din Libia s-a declanşat în 2014, în urma a două tentative de lovitură de stat coordonate de generalul, pe atunci, Khalifa Haftar.