TUPEU FĂRĂ MARGINI! O fremeie s-a așezat în brațele unei tinere într-un autobuz de pe ruta Cahul-Chișinău (VIDEO)

sursa: facebook.com

Este revoltător cum unii oameni se ceartă pentru un loc în transportul public. Este și cazul unei tinere care a urcat în autobuzul cu ruta Cahul-Chișinău. Aceasta susține că a primit un bilet de la șofer, dar pe el nu era indicat locul.

Tânăra spune că s-a trezit cu o doamnă în brațe la ea pentru că nu a vrut să îi cedeze locul, iar pe bilete pasagerilor nu ar fi fost indicat numărul.

Despre incident, tânăra a scris pe pagina sa de Facebook și susține că autoritățile au fost anunțate însă nu au înterprins nimic.

"Nu am putut sa nu mă împart cu așa o experiență dar am sa scriu pe scurt! Azi am urcat în autobuzul cu ruta Cahul- Chișinău! Am primit bilet fără numărul locului la fel ca și alți pasageri și la fel ca și doamna în cauză! Am urcat și am ocupat un loc cu mult timp înaintea unei doamne care a venit și fiind vorbitoare de limba rusă sa adresat în cel mai urat mod, spunând să părăsesc locul! Respectiv am întrebat dacă acesta este nr. locului pe care trebuie să îl ocupe și a spus ca sa vorbesc în rusă pentru ca ea nu îtelege,i-am tradus și mi-a raspuns că: ,,Da,are loc indicat” ;(defapt neavând pentru ca nu a dorit sa îl arate) și luându-l pe șofer ,,la o vorba”! Când s-au întors șoferul mi-a reproșat că nu stau la locul meu și ca sa-l părăsesc! In cele din urma am rămas pe locul meu iar doamna a spus ca se așează în brațele mele! Zis și făcut! Sa urcat pe mine și pe vioara mea... Când am sunat părinților sa le cer un sfat, dumneaei ma amenințat ca soțul ei lucrează in poliție și ca ,,am s-o primesc și eu și părinții mei”! A fost nevoie sa fie anunțată poliția din orașul Cantemir, ca ea și șoferul sa coșteințizeze ca o să se aleagă cu un caz penal, probabil, ca sa coboare din brațele mele! În cele din urma când a urcat polițistul, șoferul a improvizat altă minciuna! Iar omul care a anunțat poliția a spus ca sa rezolvat problema!

P.S. Sunt șocanta de atâta tupeu și incompetență!

Nu știu din ce motiv postarea precedenta a fost ștearsă și totuși am revenit acum și cu imagini!", a scris tânăra.

Dacă ai fost martorul unei situaţii interesante, expediază imaginile surprinse pe adresa contact@publika.md sau prin intermediul opţiunii ŞTIREA TA, de pe site-ul PUBLIKA.MD, iar acestea vor fi văzute de o țară întreagă. Totodată, puteți să ne trimiteți materiale și pe sau Whatsapp la telefonul 060 88 11 00.