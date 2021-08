Arsenal Londra continuă campania de achiziții în această vară. "Tunarii" l-au transferat pe portarul Aaron Ramsdale de la Sheffield United.



Clubul londonez a plătit pentru acesta nu mai puțin de 35 de milioane de euro. Arsenal nu a anunţat durata contractului, dar, potrivit presei engleze, goalkeeperul a semnat pe patru ani.



"Interesul echipei Arsenal față de mine era de mai mult timp. Însă totul a fost la nivel de zvonuri, mai ales în perioada desfășurării Campionatului European, dar eu nu m-am gândit prea mult la acest lucru. Apoi am reluat pregătirile pentru noul sezon. Am jucat în primele două meciuri, iar între timp negocierile s-au intensificat, iar cele două cluburi au ajuns la un acord și am ajuns aici. Și cum am mai spus anterior sunt foarte încântat", a menţionat Aaron Ramsdale, portar Arsenal Londra.



Aaron Ramsdale a făcut parte din lotul Angliei la EURO-2020, acolo unde selecționata Albionului a ajuns până în finală.



Goalkeeperul a jucat în sezonul precedent la Sheffield United și a evoluat în 46 de partide în toate competițiile. Portarul are 23 de ani și în carieră a reușit să mai evolueze la cluburile engleze Bournemouth, Wimbledon şi Chesterfield.



Arsenal Londra a i-a mai achiziționat în această vară pe fundaşul lateral portughez Nuno Tavares de la Benfica Lisabona, dar și pe mijlocaşul născut în Belgia, Albert Sambi Lokonga de la Anderlecht Bruxelles.



În același timp, "tunarii" l-au transferat definitiv de la Real Madrid pe norvegianul Martin Odegaard.



Totodată, Arsenal a semnat un contract profesionist și l-a promovat la prima echipă pe portarul de origine nigeriană de 19 ani Arthur Okonkwo.