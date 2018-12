Tumblr interzice pornografia de pe platforma sa în urma delistării de pe AppStore-ul Apple

Se pare că lovitura pe care Apple a aplicat-o celor de la Tumblr are efecte mai mari decât ne aşteptam iniţial. După ce aplicaţia a fost eliminată de pe AppStore din cauza conţinutului de tip pornografie infantilă, serviciul de microblogging, care se află sub tutela Oath Inc. (fostul Yahoo!) a luat o decizie care va afecta întregul serviciu: interzicerea conţinutului pornografic de orice fel.

Tumblr a fost în ultimii zece ani un adevărat refugiu pentru cei care doreau să publice şi să consume conţinut care includea nuditate, pornografie şi derivatele lor, în anumite limite. Pornografia infantilă era interzisă, însă chiar şi astfel de conţinut a reuşit să „scape” printre crăpături, motiv pentru care Apple a luat decizia să elimine acest serviciu de pe magazinul său de aplicaţii. Începând cu 17 decembrie însă, conţinutul pornografic va fi complet interzis.

Acest lucru nu înseamnă că nuditatea va fi eliminată complet. Opere de artă clasice sau proteste politice vor fi în continuare acceptate, textele erotice vor fi aprobate, în timp ce fotografii care conţin nuditate cu o conotaţie artistică nu vor fi şterse, însă sunt complet interzise actele sexuale de orice fel. Acest lucru se extinde atât la publicarea de fotografii şi GIF-uri animate, cât şi la publicarea de materiale video.

Tumblr trimite acum mesaje pe e-mail celor care deţin blog-uri pe platforma sa pentru a-i atenţiona că începând cu 17 decembrie, cei care au astfel de conţinut pe blog vor fi automat trecuţi în mod „privat”, deci doar ei vor mai putea vedea conţinutul publicat. Compania recunoaşte că există posibilitatea ca anumite blog-uri sau postări să fie identificate eronat, deci cei care consideră că au fost „taxaţi” fără motiv vor putea să facă o plângere scrisă. De asemenea, cei care doresc să părăsească platforma şi să îşi păstreze conţinutul au acum o metodă simplă pentru descărcarea lui în totalitate.

Se pare că reacţia Apple a fost scânteia care a detonat un val de schimbare care era deja în curs, Tumblr începând să „cureţe” platforma puţin câte puţin de diverse tipuri de conţinut. Pornografia, unul dintre motivele pentru care Tumblr era încă relevant într-o anumită măsură este doar cel mai recent tip de conţinut interzis, scrie go4it.ro