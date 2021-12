Tulpina Omicron ar putea fi prezentă în Republica Moldova, anunță directorul ANSP

În Moldova ar putea fi prezentă tulpina Omicron, însă deocamdată aceasta nu a fost depistată în laborator. Declaraţia îi aparţine directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi. Într-o conferinţă de presă, el a afirmat că toate cele 16 probe prelevate şi secvenţiate la laborator sunt cu tulpina Delta.

„La ziua de astăzi chiar dacă Omicronul există în Republica Moldova şi este undeva într-o localitate nu are contacte multiple cu oamenii din jur, cu rudele. Nu excludem că ar fi în Republica Moldova, dar în prezent nu sunt careva indici epidemiologici, clinici sau de laborator care ar indica acest lucru.”, a menționat Nicolae Jelamschi, director ANSP.

Responsabilii de la ANSP susţin că în perioada 15-27 decembrie au fost prelevate probe din diferite localităţi, iar după secvenţiere toate au fost confirmate cu tulpina Delta.

„Am preselectat probele PCR pozitive. Am examinat minuţios şi tabloul epidemiologic în localităţi. Dacă am fi avut un caz de Omicron într-o localitate ar fi o creştere considerabilă a incidenţei. Am examinat şi localităţile sau regiunile la graniţă cu România şi Ucraina, acolo unde este incidenţa mai înaltă. Probele efectuate au fost reprezentative.”, a adăugat directorul ANSP.

Autorităţile nu exclud faptul că după sărbătorile de iarnă, ţara noastră s-ar putea confrunta cu un nou val de infectări cu SARS-COV-2. Aceştia nu exclud revizuirea ulterioară a măsurilor sanitare.

„Avem sărbătorile de iarnă care au adus un flux foarte mare de cetăţeni acasă de sărbători. Noi suntem în urmă cu valurile faţă de Europa, dar o să vină şi la noi. Se estimează că începând cu mijlocul lunii ianuarie vom avea creşteri în incidenţă. Comisia Naţională Extraordinară pentru Sănătate Publică se va întâlni după sărbători şi va decide în dependenţă de incidenţă şi situaţie.”, a precizat Nicolae Jelamschi, director ANSP.

Nicolae Jelamschi a subliniat că singura măsură de prevenire a COVID-19 este vaccinarea. El a spus că în ţară sunt în prezent stocuri de ser suficiente până în luna septembrie 2022. Până acum, mai puţin de 29% din populaţia ţării s-a imunizat cu schema completă.