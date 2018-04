Tudor Ulianovschi participă la Reuniunea de nivel înalt a Adunării Generale ONU privind construcţia păcii durabile

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, participă, în perioada 23 – 27 aprilie curent, la New York, la Reuniunea de nivel înalt a Adunării Generale ONU privind construcţia păcii durabile, precum și Forumul Consiliului Economic şi Social (ECOSOC) privind finanţarea pentru dezvoltare.



În cadrul sesiunii de deschidere a Reuniunii de nivel înalt a Adunării Generale ONU, Ministrul Tudor Ulianovschi va rosti o alocațiune în care va expune poziția Republicii Moldova privind construcția păcii durabile, iar în calitatea sa de preşedinte al Consiliului UNCTAD pentru Comerţ şi Dezvoltare, va prezenta raportul lucrărilor grupului interguvernamental de experţi privind finanţarea pentru dezvoltare al UNCTAD.



Segmentul de nivel înalt al Forumului ECOSOC (FFD) reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente diplomatice globale în domeniul cooperării pentru dezvoltare, iar conform mandatului, rezultatele deliberărilor interguvernamentale în cadrul FFD vor fi prezentate drept recomandări Înaltului Forum Politic pentru implementarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, FFD va găzdui o reuniune de nivel înalt a Consiliului ECOSOC cu instituţiile Bretton Woods – Organizaţia Mondială a Comerţului, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), etc.



Agenda de lucru a Ministrului Ulianovschi la New York va include şi întrevederi bilaterale cu omologii din alte state, Secretarul general adjunct al ONU, Preşedintele Adunării Generale ONU, Preşedintele ECOSOC şi alţi oficiali ONU.