Tudor Ulianovschi: Moldova își construiește politica sa externă reieșind din interesul său național, în baza unor relații de parteneriat strategic și respect reciproc cu toate statele lumii

foto: mfa.gov.md

Fiind un stat tânăr, care ieri a celebrat 27 de ani de la proclamarea independenței, și situat într-o regiune cu permanente schimbări de situație și riscuri asupra securității și integrității teritoriale, Republica Moldova își construiește politica sa externă reieșind din interesul său național, în baza unor relații de parteneriat strategic cu statele vecine, colaborare și prietenie cu țările lumii, bazându-se pe respectul reciproc și prevederile Cartei ONU. Declarația a fost făcută de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul reuniunii anuale a ambasadorilor Ungariei, unde a fost invitatul de onoare al omologului său maghiar, Péter Szijjártó.



Adresându-se ambasadorilor din Ungaria, Ministrul Tudor Ulianovschi a mulțumit omologului său, Péter Szijjártó, pentru invitația de a participa la acest eveniment, accentuând că aceasta este și o apreciere din partea colegilor unguri a prestației corpului diplomatic moldovenesc din ultima perioadă de timp atât în relațiile bilaterale cu statele partenere, cât și în cadrul diferitor organizații internaționale. În context, șeful diplomației moldovenești a făcut o trecere în revistă a principalelor acțiuni întreprinse de Guvernul Republicii Moldova atât în plan intern, cât și extern, accentuând că în pofida tuturor greutăților cu care s-a confruntat actualul Executiv, pe parcursul ultimelor doi-trei ani s-a reușit implementarea unui set de programe și strategii de reformare și modernizare a țării pe toate dimensiunile, restabilirea încrederii partenerilor de dezvoltare, a Fondului Monetar Internațional și a altor structuri internaționale.



”Toate acestea ne-au permis într-o perioadă extrem de mică să soluționăm un set mare de problemele sociale ale cetățenilor, obținem o creștere economică constantă de peste 3 la sută pe parcursul mai multor ani, să implementăm reforme regulatorii pentru mediul de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare, transformând Republica Moldova într-o destinație atractivă pentru companiile străine, care vin cu tot mai multe proiecte investiționale, etc. Desigur, noi înțelegem foarte bine că acesta este doar un început, dar suntem ferm convinși că a fost stabilită o direcție corectă de dezvoltare, care va permite Republicii Moldova să devină un stat democratic în marea familie europeană”, a spus Tudor Ulianovschi.



În cadrul dialogului cu corpul diplomatic maghiar, șeful diplomației moldovenești a prezentat succint principalele obiective ale politicii externe ale Republicii Moldova pe termen scurt, mediu și lung, subliniind că țara noastră este interesată în stabilirea unor relații prietenoase de colaborare cu toate statele lumii, drept exemplu fiind și ultima vizită a Ministrului de Externe în India, unde s-a convenit asupra deschiderii misiunilor diplomatice, semnării unor acorduri de colaborare în domeniul comercial-economic, agrobusiness, IT, etc. ”Dar integrarea europeană, implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova-UE au fost, sunt și vor rămâne principalele obiective ale conducerii țării noastre pentru perioada imediat următoare, devenind o axiomă a politicii interne și externe, indiferent de evoluțiile politice de la Chișinău. Și pentru atingerea acestor obiective contăm pe suportul și susținerea partenerilor noștri europeni, a prietenilor, inclusiv al Ungariei, care au trecut prin acest exercițiu și ne pot acorda expertiză necesară”, a accentuat Ministrul Tudor Ulianovschi.



În discursul său, șeful diplomației moldovenești s-a referit și la procesele social-politice care au loc în Republica Moldova, problema reglementării conflictului transnistrean și reunificării țării, relațiilor cu UE, Federația Rusă, statele CSI, etc. În context, Ministrul Ulianovschi a răspuns la întrebările ambasadorilor prezenți la reuniune, care au vizat atât relațiile moldo-ungare, cât și posibilele evoluții ale situației interne, regionale, etc.



La invitația ministrului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, șeful diplomației moldovenești, Tudor Ulianovschi, întreprinde, în perioada 28 – 29 august curent, o vizită de lucru la Budapesta. Agenda vizitei mai include întrevederi ale Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu vicepreşedintele Parlamentului Ungariei, István Jakab, viceprim-ministrul Ungariei, Zsolt Semjén, precum și alți oficiali. În cadrul acestora vor fi discutate aspectele cooperării bilaterale, atât în plan politic, cât şi cel economic, atragerea investiţiilor maghiare în economia naţională, cooperarea regională şi sectorială, precum şi procesul de integrare europeană.