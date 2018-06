Tudor Ulianovschi: Diaspora este un factor de consolidare a relațiilor Republicii Moldova cu Canada

Foto: mfa.gov.md

Ottawa – Diaspora este un factor de consolidare a relațiilor Republicii Moldova cu Canada în toate domeniile, un promotor al imaginii și intereselor țării noastre. Declarația a fost făcută de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederilor cu reprezentanții asociațiilor de cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți în Canada.



În cadrul întrevederilor cu reprezentanții comunităţii moldovenilor din provinciile Quebec și Ontario, Ministrul Tudor Ulianovschi a aprevciat activismul și dedicația conaționalilor, aflați pe întreg teritoriul Canadei, în promovarea identității naționale, menținerea relațiilor strânse cu țara și promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova. "Numeroasele activități cu caracter cultural-artistic, educativ și sportiv organizate de diaspora din Canada reconfirmă valoarea adăugată a acesteia în eforturile de promovare a valorilor naționale și de confirmare a comuniunii de valori între Republica Moldova și Canada", a menționat șeful diplomației moldovenești.



În context, Ministrul Tudor Ulianovschi a menționat cooperarea eficientă între numeroasele asociații diasporale, care activează pe teritoriul Canadei, și inițiativele acestora, evidențiind crearea Consiliului Național al Diasporei din Canada, instituirea calendarului de activități al asociațiilor, crearea unei rețele de consultare pe orizontală între Ambasada Republicii Moldova la Ottawa și membrii asociațiilor. "Cred că experiența dumneavoastră trebuie discutată în cadrul "Zilelor Diasporei" din Republica Moldova, care în acest an se vor desfășura în perioada 17-19 august, la Chișinău, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, și transmisă conaționalilor din alte state drept exemplu de unificare a potențialului diasporei, de realizare a unor obiective cu efect atât pentru membrii diasporei, cât și pentru țara de origine", a spus șeful diplomației moldovenești.



"Moldovenii din Canada fac vocea diasporei mai puternică atât prin activitatea intensă de promovare a imaginii țării, desfășurată în cadrul asociațiilor diasporale, cât și prin implicarea activă la proiectele diasporei din cadrul programelor guvernamentale pentru granturi tematice" a menționat Ministrul Ulianovschi.



În context, reprezentanții comunității prezenți la întâlniri și-au împărtășit experiențele privind participarea la programele guvernului Republicii Moldova "Diaspora Engagement Hub”, „Reîntoarcerea profesională a diasporei", etc. Astfel, din partea diasporei din Canada, trei proiecte ce vizează asistența socială, transfer tehnologic și domeniul cultural au trecut selecția națională, urmând a fi realizate pe parcursul anului curent.



În cadrul întrevederilor de la Monreal și Ottawa, interlocutorii au abordat și o serie de probleme cu care se confruntă conaționalii noștri de peste hotare la dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova, atenționând asupra unor bariere biurocratice întâmpinate, precum și importanța adaptării unei culturi antreprenoriale avansate.



Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, întreprinde o vizită de lucru în Canada în perioada 10 – 13 iunie.