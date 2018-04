Tudor Ulianovschi: Asistența Elveției este una pragmatică, orientată atât pentru cetățeni, cât și pentru dezvoltarea durabilă a țării

Abordarea Confederației Elvețiene în ceea ce privește asistența oferită Republicii Moldova este una pragmatică, orientată atât pentru necesitățile oamenilor, cât și pentru realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă a țării, elaborate de autoritățile naționale. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederii cu secretarul adjunct de stat din Departamentul Federal de Externe al Confederației Elvețiene, Krystyna Marty Lang, care se află la Chișinău cu ocazia lansării Strategiei de Cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2018-2021.

În context, ministrul Tudor Ulianovschi a accentuat că Elveția este unul din principalii parteneri al Republicii Moldova după volumul de asistență, fiind realizat, prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei la Chişinău, un număr semnificativ de proiecte în domenii strategice pentru dezvoltarea țării.



Șeful diplomației moldovenești a accentuat că autoritățile de la Chișinău apreciază eforturile Elveţiei pentru a ne ajuta să depăşim unele probleme cu care ne confruntăm, în special în domenii importante cum ar fi sănătatea, aprovizionarea cu apă potabilă, migraţiune şi dezvoltare, la ele adăugându-se dezvoltarea economică şi angajarea în câmpul muncii, guvernarea locală şi învăţământul vocaţional. ”Sunt domenii bine punctate, selectate în comun cu experţi din Republica Moldova, fiind astfel asigurată utilitatea maximă a ajutorului acordat. Sprijinul din partea Confederaţiei Elveţiene este canalizat către domeniile cele mai necesare atât pentru păturile vulnerabile ale societăţii noastre, cât şi pentru crearea unor condiţii necesare unei dezvoltări durabile pe viitor a întregii societăţi”, a punctat ministrul Ulianovschi.



La rândul său, Krystyna Marty Lang a apreciat buna cooperare cu Republica Moldova exprimând disponibilitatea țării sale de a intensifica cooperarea bilaterală, inclusiv în inițierea unor noi proiecte care ar cuprinde diferite sfere ale vieții social-economice, educaționale, culturale, etc.



În opinia celor doi oficiali, un exemplu bun al cooperării moldo-elvețiene este și lansarea unei noi Strategii de Cooperare cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021, pentru implementarea căreia Guvernul Confederației Elvețiene circa 800 milioane de lei. Prezent la lansare, ministrul Tudor Ulianovschi a accentuat că extinderea relațiilor bilaterale, inclusiv prin această nouă Strategie, este un bun prilej pentru a evidenţia, o dată în plus, caracterul amical al cooperării moldo-elvețiene, dorinţa reciprocă de a le dezvolta şi aprofunda de la an la an.



Realizarea strategiei este coordonată la nivel de țară de Biroul de Cooperare al Elveției, care este oficiul local al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova. În următorii patru ani, SDC, în strânsă cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, sectorul privat și societatea civilă din țară, își propune să contribuie la sporirea bunăstării populației și coeziunii societății moldovenești, dând prioritate incluziunii sociale a grupurilor marginalizate.



Având în vedere prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, asistența tehnică și financiară elvețiană va fi acordată întrei domenii: (1) guvernare locală, (2) sănătate, (3) dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă. Cu susținere elvețiană, vor fi implementate programe și proiecte de dezvoltare care vor cuprinde toate regiunile țării.

Elveția este al patrulea cel mai mare donator către țara noastră. Începând cu anul 2010, Republica Moldova a beneficiat de asistență în valoare de circa 85 milioane de franci elveţieni.