Tuberculoza bate în retragere. Cazurile cu periculoasa maladie au scăzut cu şase la sută

foto: farmaciata.ro

Cazurile de tuberculoză în Moldova sunt în scădere. Numărul total al persoanelor infectate cu această maladie a fost anul trecut de 3360 de cazuri, în scădere cu aproximativ șase la sută. Statistica spitalelor arată că şapte din zece pacienţi sunt bărbaţi. Această femeie susţine că a fost infectată chiar de soţul ei.



"La început am tuşit puţin, după care tusele erau cu sânge. Noi am lucrat în Moscova, în domeniul construcţiilor, iar condiţiile de trai nu erau cele mai bune."



Orice persoană care nu se tratează de tuberculoză poate infecta, printr-o simplă tuse, 10 oameni pe an.



"Cu un cumnat de-al meu am servit un pahar de vin şi eu am auzit că el este bolnav de aşa ceva şi eu m-am pornit singur să mă controlez ca să văd dacă m-am îmbolnăvit sau nu când a dat de foile mele a văzut că eu am ceva la plămâni"



"Am răcit şi m-am adresat la doctorul de familie. Mi-au dat tratament 10 zile şi după 10 zile mi-au spus că este tuberculoză pe partea stângă. "



Potrivit Ministerului Sănătăţii, cele mai multe cazuri au fost atestate în raionale Anenii Noi, Criuleni, Florești și Nisporeni.



"Dar asta vorbeşte că acolo într-adevăr serviciul lucrează, serviciul depistează tuberculoza, este implicată asistenţa medicală primară, este implicată administraţia publică locală, toate persoanele care sunt suspectate de tuberculoză sunt examinate şi sunt stabilite diagnosticurile la timp", a spus Valentina Vilc, coordonator programul naţional de control a tuberculozei.



"Pacienţii cu tuberculoză multidrog-rezistentă se tratează până la 24 de luni. Să atrageţi atenţie la simptome dacă aveţi tusă mai mult de două săptămâni să vă adesaţi la medic", a menţionat Ana Donica, vicedirector institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc".



Anul trecut, doar în Chişinău au fost înregistrate 800 de cazuri de tuberculoză.



"În ultimul timp, factorii cei mai mari sunt malnutriția, sărăcia, condiţii neigienice, consumul de alcool, fumatul. Din păcate în ultimul timp observăm şi foarte multă tuberculoză multidrog-rezistentă care este şi rămâne o problemă majoră la nivel de sănătate", a declarat Luminişa Suveică, director CSP Chişinău.



Anual, în 24 martie, la nivel mondial, este marcată Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei.