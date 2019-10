Tu știi ce mănâncă copilul tău? O mamă a gasit un fir de ață într-o cutie cu brânzică (FOTO)

A vrut să-și hrănească copilul de aproape doi ani cu brânzică, dar a gasit în ea un fir de ață. Despre asta a povestit o doamnă pe un grup de mămici. Aceasta spune că nu este prima dată când găsește altceva în brânză, decât produsul propriu-zis.

"Recent am văzut o postare( poza 1) despre această brânzică, pe care o cumpăr zilnic de ceva timp. Niciodată nu am avut careva dubii privind acest produs și știți cum se spune în popor " - nu cred până nu văd". Și iată ca astăzi am "văzut" (poza 2).

Băiețelul meu de un an și 10 luni adoră această brânzică, mai ales să mănânce singur..dar uite că astăzi am hotărât să îl hrănesc eu..și am găsit o bucată mică de ață( asta pare a fi). Scriu doar ca să vă previn", a scris o doamnă pe un grup de mămici.