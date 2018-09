Trupul ierarhului Dionisie Erhan, descoperit neputrezit. Mitropolia Basarabiei vrea să-l treacă în rândul sfinților

Mitropolia Basarabiei vrea să-l treacă în rândul sfinților pe episcopul Dionisie Erhan, care a activat în perioada interbelică la Mănăstirea din Suruceni. Atunci, lăcașul se supunea canonic Patriarhiei Române.

Demersul a fost adresat Sinodului Mitropolitan, după ce, în timpul unor lucrări de consolidare a cavoului, a fost descoperit trupul neputrezit al ierarhului, la 75 de ani de la moartea sa.



"E o mare minune, deoarece trupul practic este neputrezit. El nu este scheletizat. Țesutul muscular, tegumentele sunt uscate", a menţionat Epistimia, stareța Mănăstirii Suruceni.



Minunea e şi mai mare cu cât corpul neînsufleţit, incendiat în perioada sovietică de nişte profanatori, nu a ars. Acest lucru a fost confirmat și de antropologi.



"Atunci când a fost îmbrăcat în haina arhierească, i s-a îmbrăcat haina fiind puțin sprijinit. El stătea pe picioarele sale", a menţionat stareța Mănăstirii Suruceni.



Mitropolia Basarabiei vrea ca episcopul să fie canonizat în anul Centenarului.



"S-a decis ca să fie alcătuit un dosar, iar dosarul să fie înaintat către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi canonizat", a declarat Ioan Cosoi, secretarul Mitropoliei Basarabiei.



Localnicii spun că este impresionant ce s-a întâmplat cu trupul ierarhului:



"Când s-a închis Mănăstirea, multe sclepuri au fost fărâmate și poate că acesta a rămas neatins. Prin sclepurile celea cred că l-a găsit pe dânsul".



"Am văzut două sicrie acolo și erau numai păianjeni acolo. Mortul era plin de păianjeni, de asta și mă mir, cum aceea cu păianjeni, dar acesta".



Şi reprezentanții Mitropoliei Moldovei au inițiat cercetări, dar spun că nu se grăbesc cu o decizie.



"Speculativ, noi nu am vrea să legăm anul Centenarului cu canonizarea care este pretinsă de alte structuri în repeziciune. Nu are nimic aniversarea cu aniversările politico-istorice", a precizat Vadim Cheibaş, secretarul Mitropoliei Moldovei.



Ierarhul Dionisie Erhan a mai fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, dar şi episcop de Ismail și Cetatea Albă.