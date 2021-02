Trupa de balet a TNOB, din nou pe scenă, după câteva luni de pauză

După câteva luni de pauză, trupa de balet a Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” a revenit aseară pe scenă cu spectacol „Alba ca Zăpada și cei șapte pitici”.

Spectatorii au așteptat cu nerăbdare revenirea trupei de balet pe scenă:

„Am privit și ultimul spectacol care a fost până la închidere, în noiembrie „Frumoasa din pădurea adormită” și acum tot am revenit cu mare bucurie și cu mult fast”.



"Foarte demult am așteptat. Şi sper să reușim să mergem la fiecare spectacol”.

„Venim de fiecare dată când vedem că este vreun spectacol, dar acum ținând cont că este pandemie și demult nu a fost nimic, am venit cu mare drag și la acest balet”.



„Am venit la spectacol ca să mai scăpăm de monotonia zilnică, demult nu am mai fost la TNOB și vrem să arătăm și fetelor ce înseamnă asta. Mi s-a părut nedrept că au închis teatrele, că acesta nu este un focar de infecție, la țara asta i-ar trebui cultură”.



„De mult am așteptat o ieșire, să vedem lucruri frumoase, deosebite. Arta, din păcate la noi în Moldova suferă cel mai mult. Așa că poftim la spectacole”.



Și artiștilor Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” le-au lipsit spectatorii. Pentru această lună au pregătit mai multe spectacole.

„Foarte mult am așteptat toți artiștii să revedem iarăși spectatori în sală, pentru că este o emoție deosebită. În februarie o să fie „Spărgătorul de Nuci”, pe 28 și concert pe 14 februarie cu divertismente coregrafice. O să fie diferite divertismente din spectacolul „Spărgătorul de nuci”, și „Frumoasa adormită” și „Baiadera”, „Don Quijote” și multe altele”, a declarat Mariana Anghilinici, prim solista TNOB.



Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a permis redeschiderea teatrelor pentru spectatori din 11 ianuarie. Aceştia trebuie să poarte mască de protecție pe durata spectacolelor, iar la intrare fiecăruia îi este verificată temperatura. Accesul este permis doar pentru jumătate din capacitatea sălii.