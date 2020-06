Trump susţine că SUA au depăşit criza coronavirusului şi cere justiţie egală în faţa legii

Preşedintele american Donald Trump a estimat vineri că Statele Unite ''au depăşit în mare măsură'' criza provocată de pandemia COVID-19, afirmaţie pe care şi-a argumentat-o prin revenirea în scădere a ratei şomajului după o creştere semnificativă a acesteia, deşi noul coronavirus continuă să ucidă zilnic peste o mie de oameni în SUA, consemnează AFP, scrie agerpres.ro Comentând datele privind evoluţia şomajului într-o conferinţă de presă la Casa Albă, Donald Trump a lăudat ''forţa'' economiei americane. Rata şomajului anunţată în SUA pentru luna mai este de 13,3%, după ce analiştii cei mai pesimiştii au prognozat-o anterior la 20%.''Această forţă ne-a permis să depăşim această oribilă pandemie, am depăşit-o în mare măsură (...) Am luat toate deciziile care trebuiau'', a susţinut liderul de la Casa Albă, criticat adesea pentru modul în care a gestionat pandemia ce a ucis până în prezent în SUA peste 110.000 de persoane dintre cele peste 1,9 milioane confirmate cu noul coronavirus.Trump a vorbit şi despre protestele violente declanşate după moartea lui George Floyd, afro-americanul care a murit asfixiat sub genunchiul unui poliţist alb în timpul arestării. ''Am văzut toţi ce s-a întâmplat săptămâna trecută, nu putem lăsa acest lucru să se întâmple'', a spus el despre uciderea lui Floyd, potrivit agenţiei DPA.''Justiţie egală în faţa legii trebuie să însemne că fiecare american este tratat în mod egal în fiecare situaţie de aplicare a legii, indiferent de rasă, culoare, gen sau credinţă, ei trebuie să primească un tratament corect din partea instituţiilor de aplicare a legii'', a continuat Trump. ''Sper că George ne priveşte de acolo de sus gândindu-se că ceea ce se întâmplă ţării este grandios. Este o mare zi pentru el, este o mare zi pentru toată lumea. Este o mare, mare zi în ceea ce priveşte egalitatea'', a concluzionat liderul de la Casa Albă.