Trump spune că zidul de frontieră din California este în aşteptare până la aprobarea întregului proiect

n, scrie agerpres.ro. "Am decis ca secţiunile din Zid pe care California le vrea construite ACUM nu vor fi construite până când nu va fi aprobat întregul Zid", a scris Trump într-o postare pe Twitter. Planul de a construi un zid la graniţa dintre SUA şi Mexic, una din promisiunile-cheie făcute de Trump către susţinătorii săi, a devenit un punct sensibil în negocierile privind menţinerea unui program federal de protejare împotriva expulzării a tinerilor aduşi ilegal în SUA când erau minori.Un judecător american a decis marţi să dea dreptate administraţiei Trump şi a respins încercarea Californiei şi a unor organizaţii de mediu să oprească guvernul federal de la construirea unui zid la graniţa acestui stat cu Mexic. California are în prezent unele secţiuni din barierele existente.Conform documentelor din procesul intentat la un tribunal federal din San Diego, zidul propus de Trump încalcă standardele federale de mediu şi prevederile constituţionale referitoare la separarea puterilor şi drepturile statelor.Autorii plângerii au cerut judecătorului districtual Gonzalo Curiel să oprească administraţia din construirea zidului până când va demonstra respectarea legislaţiei de mediu."Mare victorie ieri prin decizia instanţei care ne permite să continuăm. ŢARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ AIBĂ SECURITATE LA FRONTIERĂ!", a mai adăugat Trump într-o postare de miercuri pe Twitter.Nu este clar la ce s-a referit Trump când a menţionat părţile din zid pe care California vrea să le construiască, dată fiind opoziţia acestui stat faţă de întreaga idee, comentează Reuters.Procurorul General Xavier Becerra a spus după sentinţă că instituţia pe care o conduce se opune în continuare zidului de la frontieră şi va evalua opţiunile pe care le are la dispoziţie.Trump ar urma să se deplaseze în California la mijlocul lunii martie, pentru a vedea prototipuri pentru proiectul zidului de frontieră, au spus oficiali ai administraţiei sale.