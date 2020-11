Trump și-a declarat victoria în alegerile prezidențiale, înainte de numărarea tuturor voturilor: Ne pregătim pentru o sărbătoare foarte mare

Președintele american, Donald Trump, s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale înainte ca toate voturile să fie numărate în mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

„Vreau să mulțumesc poporului american pentru sprijinul lor. Milioane de oameni au votat pentru noi iar un alt grup trist de oameni a încercat să îi oprească din a vota. Ne pregătim pentru o petrecere, rezultatele sunt fenomenale și sunt pregătiți să sărbătorim acest succes, cetățenii acestei țări au ieșit în număr mare pentru a sprijini această mișcare. Am câștigat în Florida, am câștigat în marele stat Ohio. E destul de clar că am câștigat în Georgia. Nu ne mai pot prinde din urmă. De asemenea, am câștigat cu siguranță în Carolina de Nord. Ne pregăteam să câștigăm aceste alegeri. Sincer, am câștigat aceste alegeri. Acum încercăm să păstrăm integritatea alegerilor”, a spus Donald Trump într-o declarație la Casa Albă, scrie digi24.ro.

Trump a spus din nou că se „încearcă fraudarea votului”.

Menționăm că alegerile prezidențiale din Statele Unite se apropie de final. Secțiile de votare s-au închis deja, iar primele rezultate îl dau câștigător pe democratul Joe Biden, scorul fiind de 238 la 213 la această oră. Ca să ajungă la Casa Albă, candidatul câștigător trebuie să obțină 270 de voturi din partea electorilor, cel al alegătorilor nefiind luat în calcul.