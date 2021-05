Trump este de părere că SARS-CoV-2 a provenit dintr-un laborator din Wuhan

Fostul preşedinte american Donald Trump crede că este ''evident pentru persoanele inteligente'' că virusul SARS-CoV-2 a provenit dintr-un laborator din Wuhan, oraşul din China considerat epicentrul pandemiei de coronavirus, transmite miercuri EFE.Într-un interviu pentru site-ul conservator Newmax cu cel care i-a fost consilier, Steve Cortes, şi publicat de The New York Post, Trump se referă la informaţiile apărute în ultimele zile în presa locală care insistă că originea virusului ar trebui investigată mai serios şi că SARS-CoV-2 ar fi putut proveni din laboratorul din Wuhan, scrie agerpres.ro Ministrul sănătăţii din SUA, Xavier Becerra, a cerut marţi studii ''independente şi transparente'' pe tema originii coronavirusului, în timpul intervenţiei sale la adunarea anuală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). ''Trebuie să înţelegem mai bine pandemia, pentru a putea răspunde mai bine ameninţărilor viitoare, iar studiile privind originea COVID-19 trebuie să fie transparente, bazate pe ştiinţă şi pe independenţa experţilor'', a declarat Becerra, prin videoconferinţă.Autorităţile americane şi-au manifestat încă din februarie nemulţumirea faţă de rezultatele preliminare ale anchetelor realizate la Wuhan la începutul anului de către experţi internaţionali, în căutarea posibilei origini a pandemiei, şi şi-au exprimat convingerea că oficialităţile chineze au ascuns informaţii membrilor echipei OMS.Luni, The Wall Street Journal a relatat că trei cercetători de la Institutul de Virologie din Wuhan s-au îmbolnăvit în noiembrie 2019 şi au avut simptome similare celor de COVID-19, cu puţin timp înainte de izbucnirea pandemiei. Potrivit ziarului american, care citează surse din serviciile de informaţii americane, un raport al Departamentului de Stat al SUA semnala că cercetătorii chinezi s-au îmbolnăvit în toamna lui 2019, suficient de grav pentru a avea nevoie de îngrijiri medicale în spital, lucru dezminţit de autorităţile de la Beijing.''Nu aveam nici cea mai mică îndoială'', a declarat Trump în interviul menţionat. ''Presa m-a criticat deoarece China afectează mulţi oameni'', a adăugat fostul lider de la Casa Albă, referindu-se la originea SARS-CoV-2. ''Lumea nu voia să spună China. În general, se dă vina pe Rusia. Mereu e Rusia, Rusia, Rusia, însă eu am spus de la bun început că a provenit din Wuhan'', a continuat Trump.Acum, ''toată lumea este de acord că aveam dreptate când am numit de la bun început oraşul Wuhan drept sursa COVID-19, cunoscut uneori şi drept virusul din China. Pentru mine a fost evident de la bun început, însă am fost foarte criticat, ca de obicei. Acum toţi spun: 'Avea dreptate'. Mulţumesc!'', a conchis Donald Trump, citat separat într-un comunicat de presă.