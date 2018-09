Trump a recomandat Spaniei să construiască un zid în jurul Saharei. Care este motivul

Președintele american, Donald Trump, i-a recomandat ministrului de Externe spaniol să construiască un zid în jurul deșertului Sahara pentru a rezolva criza migranților din Europa, scrie libertatea.ro.

Șeful diplomației spaniole, Josep Borrell, fostul președinte al Parlamentului European, nu a fost de acord cu strategia propusă de președintele american în timpul unei întâlniri pe care au avut-o în luna iunie.

Borrell a povestit conversația cu președintele american în cadrul unui prânz avut săptămâna aceasta la Madrid.

"Granița cu Sahara nu poate fi mai mare decât granița noastră cu Mexicul", i-a spus Trump în timpul întâlnirii de la Washington.

Granița dintre SUA-Mexic are o lungime de 3.154 km, în timp ce deșertul Sahara se întinde pe o lungime de 4.800 km. Mai mult, Spania nu are suveranitate asupra Saharei, dar are două enclave mici pe coasta nordică a Africii, Ceuta și Melilla, separate de Maroc de garduri controversate.

Cele două enclave au devenit magneți pentru migranții africani care caută o viață mai bună în Europa.

Începând din luna ianuarie a acestui an, în Spania au sosit 35.000 de migranți, cel mai mare număr primit de orice țară din UE în această perioadă.