Trucuri prin care identifici uleiul de măsline FALS

Adevărul e că aromele lui se simt de la o poștă iar alături de roșii, busuioc, oregano, castraveți, creveți sau ceapă verde parcă ne teleportăm într-o mica Grecie, gata oricând să ciocnim un ouzo și să legăm o vorbă lungă la ceas de seară.

Mediterana cu soarele, apele ei sărate cu unduiri lucitoare sunt un vis depărtat de vară. Nu și uleiul de măsline care tronează pe rafturile supermarketurilor. Provocarea e cum știm că într-adevăr în sticla groasă, închisă ori ba la culoare, se află ulei de măsline extravirgin?

70% din uleiul de măsline etichetat ca extra-virgin este de fapt falsificat. În Europa se menține încă în topul celor mai falsificate alimente.

ACIDITATE: Nu este un secret faptul că eticheta de extravirgin se traduce prin concentrație ridicată de grăsimi sănătoase, antioxidanți naturali și arome intense. Din păcate, de multe ori, atributele uleiului de măsline sunt alterate iar indicatorul cheie în identificarea uleiului extravirgin este aciditatea. Dacă e sub 1%, cu atât uleiul e mai bun. Cel extravirgin nu trebuie să depășească 0,08% aciditate conform standardelor IOOC – International Olive Oil Council.

PREȚUL: deși suntem mai mereu tentați să facem o economie de câțiva lei, uleiul de măsline de calitate nu costă mai putin de 30-40 lei / 500 de ml. Cu cât prețul e mai ridicat cu atât probabilitatea de a fi fraudat e mai scăzută. Unele uleiuri de măsline ieftine sunt de fapt tăiate cu ulei de măsline de calitate inferioară sau chiar alte uleiuri vegetale pentru a spori marjele de profit. Deci, în cazul în care prețul pare prea frumos să fie adevărat, probabil că este. Totuși, nu există nici o garanție că un ulei care costă mai mult, nu este fraudat.

STICLA: niciodată, absolut niciodată să vă cumpărați ulei de măsline într-o sticlă de plastic. Uleiul de măsline de calitate trebuie să fie depozitat în recipiente colorate pentru a reduce posibilitatea de oxidare la lumina soarelui aspru. Oxidarea omoară antioxidanții fragile din ulei și duce la râncezire.

DATA: în cazul în care o sticlă de ulei de măsline virgin extra nu este utilizată în termen de 2 ani de la recoltă, râncezește. Verificați data de recoltare pe sticlă. Asigurați-vă că nu este mai vechi de 12-18 luni, mai ales dacă aveți de gând să îl cumpărați pentru provizii. Uleiul de măsline este, în esență, sucul proaspăt stors din fructul de măsline. Un ulei bun miroase a fructe proaspete și poate să aibă totodată și un gust amar sau picant, două caracteristici care denotă prospețimea și conținutul de polifenoli.

ORIGINEA: de exemplu, uleiurile din S.U.A nu îndeplinesc în mare parte standardele de extravirgin. Cele din Italia, Australia și Spania se numără printre cele mai bune (conform Best Olive Oils). Dacă pe sticlă găsești inscripționat „Protected Designation of Origin (PDO)” sau „Protected Geographical Indication (IGP in italiană), este semn bun.

Trucurile prin care identificăm uleiul de măsline sunt:

SOLIDIFICARE LA RECE: În plus, uleiul de măsline se solidifică la temperature scăzute, de aceea nu se tine în frigider. Dacă pui o cantitate mica la rece ar trebui să se îngroașe iar odată adusă la temperatura camerei să își revină. Dacă nu se îngroașă la rece nu e pur.

ARDE: este inflamabil, deci ar trebui să întrețină flacăra de la o lampă. Dacă nu se aprinde, nu e bun.