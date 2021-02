Troleibuzele din Chișinău continuă să fie arhipline, iar taxatorii spun că nu le pot interzice oamenilor să urce în transport

Troleibuzele din Chișinău continuă să fie pline ochi, deși pot transporta pasageri doar la jumătate din capacitate. Taxatorii spun că nu le pot interzice oamenilor să urce în transport." Noi la trei staţii nu am luat pasageri, lumea aleargă după troleibuz. Unul a filmat, unul a lovit cu băţul în geam şi tot aşa mergem. Noi la trei staţii nu am luat oameni, bătrânii fac gălăgie că nu-i luăm. ""Unii trebuie să ajungă la muncă, nici carabinierii nu le pot interzice să urce. Trebuie să fie doar o uşă, taxatorul să poată opri pasagerii."Oamenii care riscă şi urcă în troleibuzele aglomerate spun că nu au altă ieşire din situaţie."E foarte multă lume, puţin transport public, lumea se grăbeşte la lucru. ""Toată lumea întârzie la muncă. Sectorul Buiucani e mare şi la ultima oprire, toate scaunele sunt ocupate. Dar restul pasagerilor ce trebuie să facă? Toţi trebuie să ajungă la muncă."Totuşi, unele persoane sunt dispuse să stea în staţii până prind un troleibuz neaglomerat."- Sunteţi dispusă să mai aşteptaţi dacă trece un troleibuz şi e aglomerat? - Da, stau afară, la aer.""Întradevăr această boală nu este atât de simplă, multă lume suferă. Mai bine mai aşteptăm decât să mergem ca pe urmă să nu mai putem merge deloc. "" Ce credeţi despre aceste reguli? - Sunt foarte bune. - De ce? - Pentru că se face aglomeraţie, unii poartă mască, alţii o poartă sub nas, pe barbă şi nu o să se respecte, nu se mai termină această pandemie."Nici şoferilor de microbuze nu le este uşor să respecte regulile. Ei spun că vor ajunge în situaţia în care să nu aibă bani nici de carburanţi, care și așa s-au scumpit."Dimineaţa, în orele de vârf, este multă lume aici. Să iei doar 10 oameni şi ceilalţi ce să facă, să meargă pe jos?"Potrivit ofiţerului de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, până acum, niciun şofer nu a fost amendat pentru că nu a respectat restricţiile impuse de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.