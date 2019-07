Trist, dar adevărat! Satul fantomă din raionul Teleneşti în care locuieşte un singur om. Cum îşi duce traiul şi ce vis are

Foto: New York Times

Satul care piere. Asta ar trebui să fie scris la intrarea în localitatea Dobruşa din raionul Teleneşti. De jumătate de an, acolo locuieşte un singur om. Este vorba de Grigore Muntean, un agricultor de 53 de ani. Acum trei decenii Dobruşa număra aproape 200 de oameni. Pentru că o bună parte din ei au plecat în ţări străine, cei rămaşi s-au mutat în alte localităţi.



Grigore Muntean locuieşte la Dobruşa de 19 ani. Bărbatul spune că s-a mutat aici după ce a divorţat. Când a venit, familia lui avea o stână de oi.



"12 familii erau aici. Care au murit, care s-au mutat în satul Vadul-Leca. Mai sunt vreo două babe, dar sunt pe la fiici, pe la oraş, dar aşa eu singur sunt aici, singur, singurel", a menţionat bărbatul.



Singura companie a bărbatului sunt animalele pe care le creşte. În gospodăria sa are tot felul de păsări, o hulubărie şi o prisacă. Îşi mai alină singurătatea cu cele două pisici şi şase câini.



"Mai vând câte o pasăre, cumpăr mâncare în loc. Mă păzesc şi mai vorbesc cu dânşii", a spus Grigore Muntean.



Pe lângă orătăniile pe care le creşte, Grigore Muntean mai are şi o grădină mare şi îngrijită.



Copiii nu mai ţin legătura cu el, iar singurii care îi mai păşesc pragul sunt câteva rude.



"Dumnealui stă ca un străin aici, satul acesta era înainte, dar acum toţi au plecat, pe la Floreşti, toţi s-au mutat de aici şi el a rămas aici ca un străin", a declarat Ana Bechet, locuitoare a satului Negureni, raionul Teleneşti.



Despre istoria bărbatului au scris şi jurnaliştii de la New York Times. Recent, o echipă a publicaţiei a venit la el în ospeţie şi a petrecut alături de el trei zile.



"A fost interesant, nu-mi puteam căuta de lucru, lucram aşa câte oleacă, ei mai dădeau întrebări. Am fost la piaţă cu dânşii la Teleneşti, ne-am dus la Teleneşti şi am vândut mură", a explicat bărbatul.



Grigore Muntean visează să se mute în alt sat, mai aproape de oameni, însă, din lipsă de bani, dorinţa este irealizabilă...



"E greu, singur e greu, creşti copii şi nu se răspund. Ce să le faci. La bătrâneţe e greu unul singur, dar şi în satul ăsta, unul singur e greu", a precizat Grigore Muntean.