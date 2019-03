Trist, dar adevărat. Obţin trofee şi medalii la zeci de competiţii internaţionale de patinaj artistic, însă antrenamentele le fac pe role

Foto: ziare.com

Obţin locuri de frunte la concursuri internaţionale de patinaj artistic, însă antrenamentele le fac pe role. Este vorba despre 20 de tineri din Chişinău, care au obţinut trofee şi medalii la zeci de competiţii internaţionale.



Cei 20 de tineri se antrenează zilnic, într-un centru comercial din Chişinău, care are un roller drome. Antrenoarea lor este Aliona Bobeică, o tânără care practică acest sport de mică. Ea s-a născut la Chişinău, însă a crescut şi studiat patinajul artistic, în Rusia. A revenit în ţară de câţiva ani.



"La început nu am avut acest scop să mă întorc în Moldova şi să devin antrenoare. Totul a venit de la sine, atunci când am fost la patinoar pentru a-mi aminti ceea ce înseamnă patinajul artistic şi atunci am fost rugată să le predau copiilor", a menţionat Aliona Bobeică, antrenoare.



Copiii sunt nevoiţi să se antreneze pe role, pentru că singurul patinoar din ţară unde se pot antrena activează doar trei luni, iarna. Una dintre fete, cea care a obţinut recent medalia de argint la o competiţie din Ucraina, spune că efortul este mare pentru a obţine aceste performanţe.



"Noi încercăm foarte mult ca în aceste trei luni să-i ajungem pe concurenţii noştri care se ocupă un an întreg fără pauze şi având nişte condiţii mai bune ca ale noastre", a precizat Elina Şavga, patinatoare.



Părinţii spun că pasiunea copiilor este costisitoare, dar sunt gata să-i susţină în continuare. Tot ce îşi doresc este un spaţiu adecvat pentru antrenamente:



"Vrem foarte mult ca patinoarul pe care îl avem să fie deschis măcar cinci luni, deci măcar din noiembrie până în aprilie, ca să reuşim să mergem la unele concursuri, unde suntem invitaţi, , copiii sunt talentaţi şi vin cu argint, vin cu aur, cu locurile întâi".



Următorul concurs la care sportivii moldoveni îşi vor încerca puterile va avea loc în iunie, la Barcelona. În cadrul acestuia, tinerii vor evolua pe role.