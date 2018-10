TRICOLORII VS AMATORII. San Marino are în lot doar un fotbalist profesionist

Foto: publika

Naţionala de fotbal a Republicii Moldova va juca în această seară în Liga Naţiunilor cu un adversar mai deosebit. În lotul reprezentativei statului San Marino care a făcut deplasarea la Chişinău se numără doar un singur fotbalist profesionist.



Este vorba despre Elia Benedettini, legitimat la clubul Novara din a treia ligă valorică a Italiei. Pentru ceilalţi fotbalul este doar o pasiune şi ei îşi câştigă existenţa în alte domenii.



De exemplu, atacantul Adolfo Hirscher lucrează la o fabrică de mobilă.



"Da. În viață, în cotidian, lucrez la fabrică. La o fabrică de mobilă. În timpul săptămânii am câteva antrenamente, vreo 3. De obicei, fac 3 antrenamente săptămânal. Plus meciul, sâmbăta sau duminica”, a declarat Adolfo Hirsch, atacant San Marino.



Dacă uneori internaționalii moldoveni ratează meciuri importante din cauza accidentărilor, atunci selecţionerul sanmarinezilor nu poate conta mereu pe toţi jucătorii din motive mai rar întâlnite în fotbal.



"Vă dau un exemplu ca să vă explic cum e situaţia la noi. Hirsch joacă mâine seară, iar sâmbătă ia avionul spre casă pentru că luni trebuie să meargă la serviciu. Respectiv, nu va face deplasarea cu noi în Luxemburg, deoarece nu are permsiunea şefului şi trebuie să muncească", a spus Franco Varella, selecţioner San Marino.



"Pentru meciul cu Moldova, la fel, am fost nevoit să cer permisiunea de la serviciu. Mereu fac asta. Dar dacă în ziua meciului trebuie să fiu la muncă, atunci rămân acolo. Pentru noi fotbalul e mai mult o distracție, ceva de divertisment. Prioritate are serviciul. Nu pot să-mi risc locul de muncă pentru fotbal", Adolfo Hirsch, atacant San Marino.



"În primul rând, jucăm un meci foarte important pentru noi. Nu ne gândim cine şi cu ce se ocupă în afara terenului. Avem un meci important şi toate gândurile noastre sunt la victorie", a menționat Alexei Koșelev, portar Moldova.



San Marino este una dintre cele mai slab cotate echipe naţionale din lume. Reprezentativa minusculului stat este pe locul 204 în clasamentul FIFA şi are o singură victorie în tot palmaresul. În 2004, San Marino a reuşit să câștige cu 1–0 un meci amical jucat contra Liechtensteinului.



Mai mult, în ultimii 20 de ani, echipa naţională a statului San Marino a marcat în meciurile jucate în deplasare doar 7 goluri. Iar în ultimi doi ani, sanmarinezii au jucat 11 meciuri în care au încasat 54 de goluri şi au înscris doar o dată.



Pentru comparaţie, reprezentativa țării noastre a jucat 17 meciuri în care a încasat 27 de goluri şi a marcat 8.