"Tricolorii" vor juca, marţi, returul cu Kazahstanul. Echipa națională a pierdut în prima manșă a meciului

Echipa naţională a Moldovei se află în faţa unei misiuni dificile în Liga Naţiunilor. "Tricolorii" vor juca, marţi, returul cu Kazahstanul din play-out-ul pentru menţinerea în Liga C. Acest obiectiv a devenit mai greu de atins, după ce "tricolorii" au pierdut în prima manşă meciul de pe teren propriu, scor 1-2."Scorul acesta ne va permite să sperăm la mai bine în meciul retur. Acum nu mai există regula golului marcat în deplasare. Aşa că un gol înscris de noi ne readuce în cursă pentru a trece de acest play-out şi de a rămâne în Liga C", a declarat Serghei Cleșcenco, selecționerul Moldovei.Echipa naţională este deja în Kazahstan, unde a plecat cu o cursă charter. "Tricolorii" sunt cazaţi într-un hotel de cinci stele chiar în centrul capitalei Nur-Sultan, unde noapte într-o cameră dublă costă aproximativ 250 de euro."Avem încă meciul retur. Nu lăsăm capul jos şi ne pregătim în continuare. Mergem în Kazahstan să ne luăm revanşa.Vom pleca acolo doar pentru a obţine victoria", a menționat Stanislav Namașco, portar.Dacă vor câștiga barajul cu Kazahstanul, "tricolorii" își vor păstra locul în Liga C a Ligii Națiunilor, urmând să joace într-o grupă cu Slovacia, Belarus și Azerbaidjan.În cazul în care echipa ţării nu va reuşi să răstoarne scorul în partida retur, atunci Moldova va retrograda în Liga D, unde va face parte dintr-o grupă cu Liechtenstein, Andorra și Letonia.Meciul dintre Kazahstan şi Moldova se va juca, marţi seara, pe Astana Arena. Stadionul a fost inaugurat în 2009 iar pentru construcţia acestuia s-au cheltuit 185 milioane de dolari. Edificiul sportiv are 30 de mii de locuri, acoperiș retractabil și suprafaţă de joc sintetică.Partida va începe la ora 17:00 şi va fi transmisă, în direct, pe PRIME şi CANAL 3.