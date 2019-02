TRICOLORII ŢIN CU LIVERPOOL. Alexandru Spiridon este încântat de jocul cormoranilor

Fotbaliştii echipei naţionale a Republicii Moldova aşteaptă cu nerăbdare meciul de astăzi din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor dintre FC Liverpool şi Bayern Munchen.

Portarul Dumitru Celeadnic a mărturisit că este suporterul "cormoranilor".



"În ultimii ani ei prestează un fotbal foarte bun. Am în vedere că în sezonul trecut au ajuns în finala Ligii Campionilor, iar în acest an luptă pentru titlu. Dacă nu mă greşesc, sunt pe prima poziţie. Ei vor da bătaie lui Bayern Munchen", a spus portarul echipei naţionale, Dumitru Celeadnic.



Şi fundaşul Veaceslav Posmac consideră că gruparea engleză are mai mari şanse la calificare în dubla manşă cu bavarezi.



"Cred că în acest an FC Liverpool va cuceri titlul în Anglia şi va elimina pe Bayern. FC Liverpool are o echipă puternică, iar Bayern joacă slab", a spus fundașul Veaceslav Posmac.



Selecţionerul Alexandru Spiridon, la fel, nu va rata meciul din această seară, mai ales că este încântat de prestaţia grupării engleze din ultima perioadă.

"Klopp lucrează foarte bine la Liverpool. Îmi place acest antrenor, îmi place stilul de joc al echipelor engleze. Nu este acest stil, când se juca în forţă. Toate echipele de top, care sunt în fruntea clasamentului - Tottenham şi Liverpool, prestează un fotbal atât de spectaculos că ar putea cineva să confunde Campionatul Angliei cu Campionatul Spaniei", a spus selecționerul Alexandru Spiridon.



Meciul FC Liverpool - Bayern Munchen va fi transmis în direct de CANAL 3 de la ora 22.00.