"TRICOLORII", TEST IMPORTANT. Republica Moldova va fi reprezentată la Nursultan de 18 sportivi

Cea mai importantă competiție pentru luptătorii moldoveni. 18 sportivi vor reprezenta Republica Moldova la campionatele mondiale de lupte ce se vor desfășura între 14 și 22 septembrie în capitala Kazahstanului, orașul Nur-Sultan.

10 sportivi vor participa în competițiile de lupte libere, iar 4 - la cele de lupte greco-romane.



Din lotul de lupte greco-romane nu va lipsi vicecampionul mondial Victor Ciobanu.



Republica Moldova va fi reprezentată și în competițiile feminine, în Kazahstan făcând deja deplasarea 4 sportive, în frunte cu Anastasia Nichita.



Până la începerea competițiilor de la Nur-Sultan, cei care luptă în stil liber se vor antrena la Chișinău. Printre cei 10 sportivi din lotul pregătit de Roman Dermeniji se numără și favoriții Petru Ianulov, Andrei Perpeliță, Mihai Sava și Anatol Buruian.



"Pregătirile decurg foarte bine. Am avut recent un cantonament de pregătire la Minsk. Ultima sută de metri aici deja o petrecem. În primul rând, mergem după cote acolo. Deja vom vedea cum va fi."



"La categoria de greutate de 65 de kg voi avea de înfruntat adversari foarte puternici. Sunt vreo 12-15 băieți care mențin un nivel foarte înalt. Totuși, nu-i nimic imposibil. Lucrăm, muncim...", a declarat Andrei Perpeliţa.



Pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportivii noștri trebuie să termine competiția în cauză printre primii 5 în clasamentul final.



"Am avut multe șanse să mă calific anterior la Jocurile Olimpice, însă acum sunt sigur că asta este ultima șansă pe care o am. Trebuie să demonstrez acum tot de ce sunt în stare."



"Toate trei ediții ale Jocurilor Olimpice la care am participat au fost un vis și s-au transformat în realitate. Sperăm și data aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu să obținem calificarea."



La ediția precedentă a campionatelor mondiale, cea de la Budapesta, de anul trecut, luptătorul de stil greco-roman Victor Ciobanu a cucerit medalia de argint.



Aceasta a fost prima medalie a unui sportivpentru Republica Moldova de la un Campionat Mondial de seniori la lupte greco-romane în ultimii 20 de ani.