"Tricolorii" sunt entuziasmaţi. Fotbaliştii au făcut cunoştinţă cu noul selecţioner

Jucătorii echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova au făcut cunoştinţă cu noul selecţioner, Engin Firat, şi sunt entuziasmaţi să joace sub comanda acestuia. "Tricolorii", care au efectuat deja câteva antrenamente conduse de tehnicianul german de origine turcă, sunt mulţumiţi de atitudinea şi viziunea lui Firat.



"Se vede că e un antrenor cu mentalitate europeană şi vrea să ne insufle încredere. Cred că avem jucători de calitate, însă puţin am pierdut încrederea în noi", a spus mijlocaşul, Vadim Rață.



" Antrenamentele sunt fotbalistice, care le-am întâlnit şi la mulţi alţi antrenori. El a zis că trebuie să ne schimbăm, să jucăm cu inima şi cu capul, doar aşa putem obţine rezultate", a menționat fundaşul, Igor Armaș.



"Antrenorul deja ştie numele fiecărui jucător. E bravo în ceea ce face. Vrea să ne facă să fim încrezători. El crede în calităţile noastre", a spus Veaceaslav Posmac.



Şi noul selecţioner susţine că a găsit deja limbă comună cu jucătorii.



"Când le-am vorbit jucătorilor, nu am avut nevoie de traducător, deoarece jucătorii traduceau unul altuia ceea ce spun. Dacă cineva nu înţelege, ei se ajută reciproc. Sunt detalii care mă bucură, deoarece asta e începutul creării unei echipe", a spus selecţionerul R. Moldova, Engin Firat.



Primul meci sub comanda lui Firat "tricolorii" îl vor juca cu Franţa, la Paris. Din cei 28 de jucători convocaţi, doi nu s-au prezentat la lot . Este vorba despre Virgiliu Postolachi care a refuzat din nou convocarea şi de Vladimir Ambros care este accidentat.

În schimb, la naţională au revenit Eugeniu Cociuc, Cătălin Carp şi mulţi alţi fotbalişti care au lipsit la ultimele meciuri sau o perioadă mai mare de timp.

Vitalie Damaşcan, care a nu a jucat aproape două luni din cauza unei accidentări, spune că visează să marcheze în poarta campioanei mondiale.



"Desigur că îmi doresc asta. Totuşi, cât de banal nu ar suna, cred că îmi doresc mai mult să scoatem un rezultat pozitiv, cât de dificil nu ar fi", a spus atacantul, Vitalie Damașcan.



Alexandru Belousov este unul din fotbaliştii care pot debuta pentru prima reprezentativă a ţării în partida de la Paris.

"Am emoţii mari. Nu e doar un meci pe Stade de France, ci şi un meci cu campioana mondială. Sunt vedete ale fotbalului mondial şi, desigur, vrei să joci contra lor şi să arăţi un joc bun", a spus fundaşul, Alexandru Belousov.



Republica Moldova va juca cu Franţa joi, pe 14 noiembrie. Meciul din capitala Franţei va fi transmis în direct de CANAL 3, de la ora 21:45.

Peste trei zile "tricolorii" se vor confrunta cu Islanda pe stadionul Zimbru din Chişinău. Partida va fi televizată în direct de PRIME, la fel de la ora 21:45.