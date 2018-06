TRICOLORII, dezamăgiţi! Meciul cu Congo programat pentru 31 mai la Viena, ANULAT

Fotbaliştii echipei naţionale a Republicii Moldova şi şefii federaţiei de proful sunt dezamăgiţi de contramandarea meciului amical pe care "tricolorii" îl aveau programat cu reprezentativa statului Congo.

Partida ar fi trebuit să se dispute în Austria, la Viena, pe 31 mai, însă nu s-a mai jucat din cauza deciziei autorităților austriece de a nu mai permite selecționatei africane intrarea pe teritoriul țării. Ca urmare a răspândirii virusului Ebola, cetățenilor a patru țări africane, printre care și Congo, le-a fost dictată interdicția de a intra pe teritoriul Uniunii Europene.



"Desigur, ne pare rău, deoarece am venit aici pentru două meciuri amicale şi acum am rămas cu doar unul. În aceste două meciuri trebuie să construim echipa naţională mai bine, însă ne vom concentra asupra unei partide. Mergem înainte. Asta e", a spus Radu Gânsari, atacant, R. Moldova.



"Naţionala Moldovei îşi continuă parcursul în Austria prin antrenamente zilnice şi pregătirea către meciul cu Armenia, care va avea loc pe data de 4. Am modificat puţin programul de pregătire. Tot staff-ul şi antrenorii au reprogramat antrenamentele", a spus Dragoş Hâncu, vicepreşedinte FMF.



Pe 4 iunie reprezentativa ţării noastre va disputa un meci amical cu cea a Armeniei.



Până acum "tricolorii" au susţinut 4 meciuri sub comanda selecţionerului Alexandru Spiridon şi nu au obţinut nicio victorie.