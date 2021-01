"Tricolorii", debut cu victorie. Naționala Moldovei de futsal a învins Grecia

Ai noștri au marcat primii în partida jucată pe Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu. Iulian Cojocaru a înscris în minutul 11, însă imediat la faz următoare elenii au egalat pri Marios Ntatis.Moldova a reușit să preia conducerea pe tabela de marcaj până la pauză. Constantin Burdujel a reușit un gol splendid în minutul 17."A fost un meci foarte greu. Am analizat foarte bine adversarul. Am știu că o să ne fie greu. Cred că norocul a fost de partea noastră. După joc, cred că, am arătat destul de bine. Am realizat tot ce ne-am propus."Reprezentativa Moldovei a mai înscris o dată după pauză prin Andrei Negara, care a stabilit astfel scorul final.Echipa țării noastre va juca următorul meci din cadrul preliminariilor pe 2 februarie cu naționala Slovaciei. Partida este se va disputa în orașul Poprad.