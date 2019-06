"TRICOLORII" AU PRINS CURAJ: Fotbaliștii naționalei vor să bată Albania în deplasare

Fotbaliștii echipei naționalei de fotbal a Republicii Moldova au prins curaj după succesul cu Andorra de săptămâna trecută. "Tricolorii" sunt deciși să obțină și cea de-a doua victorie în preliminariile Campionatului European din 2020 și să învingă echipa Albaniei chiar pe terenul acesteia.



"Dupa meciul cu Andora sper ca am acumulat un pic de incredere in fortele noastre si foarte important mine la ora meciului sa fim gata si moral, cred ca ni-am refacut dupa primul meci sis per sa facem un joc bun, suntem concentrati", a spus mijlocașul naționalei Moldovei, Eugen Cebotaru.



Selecționerul Alexandru Spiridon susține însă că și un rezultat de egalitate nu ar fi un eșec pentru elevii săi.



"Remiza este un rezultat pozitiv. Vom încerca totuși să obținem victoria și totodată cele 3 puncte. Asta chiar dacă, albanezii sunt favoriți. Ne vom strădui să facem totul pentru a avea o evoluție mai bună decât în meciul precedent din deplasare, cel cu Turcia", a spus selecționerul Moldovei, Alexandru Spiridon.



Spiridon a mai declarat că în lipsa lui Artur Ioniță, care a fost căpitan în ultimele meciuri ale echipei naționale, banderola va fi purtată de Igor Armaș, cel care a marcat golul victoriei în partida cu Andorra.



"Tricolorii" au efectuat aseară antrenamentul oficial înaintea partidei și afirmă că au studiat foarte bine reprezentativa Albaniei, care în 2016 a jucat în premieră la un turneu final al Campionatului European.



"Au posesie bună, un control al mingii bun. Iarăși jucatori de calitate care joaca in campionate bune, a Italiei, a Elvetiei, a Greciei. Și faptul ca 3 ani in urma au participat in faza finala a campionatului european deja inseamna foarte multe", a spus fundașul naționalei Moldovei, Ion Jardan.



Acesta va fi al patrulea meci direct dintre cele două reprezentative, iar selecţionata noastră nu a marcat încă în Albania.



Echipa națională a Albaniei este considerată favorită clară în partida cu Moldova. Albanezii sunt pe locul 62 in clasamentul FIFA, în timp ce tricolorii doar pe locul 171. Și statistica este de partea albanezilor. În cele 3 meciuri directe disputate până acum Moldova a pierdut 2 partide, iar una a încheiat-o la egalitate. Acum urmează să vedem dacă tricolorii vor reuși să spargă gheața în această partidă. Radu Galbur de la Elbasan pentru Publika TV.



Partida Albania - Moldova se va disputa în această seară pe Elbasan Arena și fi transmisă în direct la CANAL 3 de la ora 21:45.