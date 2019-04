"Tricolorii" au învins reprezentativa Olandei într-un meci amical disputat la Ciorescu, scor 5-3

Victorie de răsunet a echipei noastre naționale de futsal.



Discipolii lui Vladimir Vusatîi au dominat total prima repriză și au reușit să marcheze 4 goluri. Andrian Lașcu a înscris cu un șut din propria jumătate de teren.

"S-a văzut dorinţa, nu doar a mea. Nu contează că am dat eu un gol frumos. Important că echipa a jucat frumos. Toţi băieţii au fost bravo", a declarat Andrian Lucaşu, jucător naţionala Republicii Moldova.

Până la pauză, Cristian Obadă şi Andrei Negară au marcat câte o dată, iar olandezul Ramdani a înscris în propria poartă.

În repriza secundă, olandezii au jucat mai bine și au reușit să înscrie de 3 ori, iar ai noștri au replicat doar prin golul lui Obadă.

"Am demonstrat că şi Moldova poate juca cu o echipă ca Olanda. Am fost un colectiv unit, indiferent de situaţie şi am obţinut victoria. Poate nimeni nu s-a aşteptat, dar am demonstrat că se poate", a declarat Cristian Obadă, jucător naționala Republicii Moldova.

"Ei au meritat victoria. Vreau să felicit echipa moldavă şi antrenorul ei. Au fost mai buni în toate aspectele jocului", spune Maximilian Tjaden, antrenor principal naționala Olandei.



A fost al doilea amical jucat de naţionalele Republicii Moldova şi Olandei, după ce luni echipele au remizat, scor 2-2.



A fost al doilea meci amical jucat de reprezentativele Republicii Moldova şi Olandei, după cel de luni, când cele două echipe s-au despărțit la egalitate, scor 2-2.

"Tricolorii" noștri se află pe locul 45 în topul mondial, iar olandezii - pe locul 28. Ambele echipe sunt în plină pregătire pentru a doua fază preliminară a Campionatului Mondial din 2020.

În octombrie, naționala Republicii Moldova va juca într-o grupă preliminară cu reprezentativele Slovaciei, Muntenegrului și Azerbaidjanului, ultima urmând a fi și gazda mini-turneului.