„Tricolorii” au învins reprezentativa Letoniei, scor 2-1

După câteva ocazii ratate la începutul primei părţi, elevii lui Serghei Cleşcenco au reuşit să deschisă scorul în minutul 26 al prin Ioan-Călin Revenco.Până la pauză, Ion Nicolaescu a reuşit să mărească avantajul echipei noastre.„A fost meci foarte greu, am lupta, un teren foarte greu, am intrat în joc greu. Dar cu părere de bine am reuşit să marcăm în prima repriză două goluri. Băieţii s-au dăruit în teren şi am reuşit să obţinem victoria”, a relatat Ion Nicolaescu, jucător Moldova.„Scopul principal a fost să câştigăm şi mulţumim supoeterilor noştri care au venit în număr destul de mare, am avut o diasporă mare pe stadion”, a spus Ioan-Călin Revenco, jucător Moldova.Janis Ikaunieks a înscris pentru echipa gazdă în minutul 55. Letonia rămâne liderul primei grupe a Ligii D, iar selecţionat ţării noastre este la două puncte în spatele naţionalei baltice.Într-o altă partidă din această grupă, Andorra a bătut în deplasare reprezentativa similară a Liechtensteinului cu 2-0. Golurile echipei învingătoare au fost marcate de Albert Rosas şi Joan Cervos.Pe 25 septembrie, „tricolorii” vor întâlni acasă Liechtensteinul. Partida va fi transmisă în direct de PRIME. Iar Letonia va da piept cu Andorra în deplasare. Câştigătoarea grupei va promova în Liga C.