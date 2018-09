Naționala de fotbal a Republicii Moldova este în fața unei noi provocări. "Tricolorii" au început pregătirile pentru prima partidă din Liga Națiunilor cu Luxemburg.

Chiar dacă au rămas zile numărate până la disputa de pe stadionul Josy Barthel, mai mulți fotbaliști ai reprezentativei noastre nu cunosc niciun jucător din lotul selecţionatei luxemburgheze.



"Dacă sincer nu cunosc niciun nume. Acum am văzut câțiva jucători din echipa Dudelange, care prima dată în istorie au nimerit în grupele Ligii Europei", a spus fundașul Moldova, Alexandru Epureanu.



"Am văzut meciul Luxemburgului cu Franța, atunci când au jucat 0-0 în deplasare. E o echipă luptătoare, o echipă bine pregătită din punct de vedere fizic.

- Poți numi vreun jucător de la Luxemburg?

- Nu, nu pot numi pe nimeni", a spus atacantul Moldova, Radu Gînsari.



Net superior la acest capitol este selecționerul Alexandru Spiridon. Antrenorul naționalei noastre a analizat minuțios viitorul adversar.



"Au doi fundași centrali Gerson și Mahmutovic. La naționala Luxemburgului mai evoluează și frații Thill, unul dintre care s-a transferat la formația Ufa. Joachim și Turpel sunt doi atacanți buni de 1,95 metri, care sunt foarte puternici și va fi foarte greu să-i oprim", a spus selecționerul Moldova, Alexandru Spiridon.



Confruntarea cu Luxemburg va fi specială pentru fundașul Petru Racu, care îl va avea de înfruntat pe coechipierul său de la Sheriff Tiraspol, Gerson Rodrigues.



"Am vorbit și cu Gerson și cu Iuri Kendîș care va juca la naționala Belarusului. Am crezut că ne vom odihni unul de altul însă ne vom vedea deja peste câteva zile. Așa că rămâne de văzut cine va fi învingător", a spus fundașul Moldova, Petru Racu.



Partida dintre Luxemburg și Moldova se va desfășura pe 8 septembrie, cu începere de la ora 21:45 şi va fi televizată în direct de CANAL 3.