Tricolorii au fost învinși la Chișinău de reprezentativa Greciei

Naționala Moldovei a suferit a patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. "Tricolorii" au fost învinși aseară la Chișinău de reprezentativa Greciei, scor 0-2.



Elenii au deschis scorul în minutul 32 printr-un gol fabulos marcat de Kostas Fortounis, mijlocașul echipei Olympiakos Pireu.



Oaspeții și-au dublat avantajul aproape de finalul primei reprize prin căpitanul Anastasios Bakasetas. Repriza secundă, a fost mai echilibrată, însă niciuna dintre formații nu a reușit să marcheze.



ENGIN FIRAT, selecționer Moldova: " La început nu eram bine pregătiți fizic, poate a fost cam dificil, am disputat trei meciuri în această perioadă, primul a fost chiar dificil. Dacă e să fiu sincer cred că ne-a fost puțin frică. Am stat foarte departe, grecii puteau trece foarte ușor. După ce Fortounis a înscris, ei au preluat inițiativa. Sunt dezamăgit dar cred că atât prima cât și a doua repriză au fost bune."



IGOR ARMAȘ, căpitan Moldova: "Nu înțeleg de ce avem frica asta de a juca. Eu zic în repriza a doua nu am jucat rău, chiar dacă Grecia a avut mai multe ocazii. Am riscat și păcat că nu am marcat."



Meciul cu Grecia a fost unul special pentru portarul Stanislav Namașco. Acesta a ajuns la borna de 50 de partide pentru echipa națională.



STANISLAV NAMAȘCO, portar Moldova: "Este foarte plăcut. Am așteptat această zi. Desigur, rezultatul echipei este dezamăgitor, dar mergem înainte, o să muncim, dar totuși a fost o zi specială pentru mine."



Moldova este pe ultimul loc în grupa a treia din Liga C, cu doar un punct acumulat în 5 meciuri. "Tricolorii" vor juca în ultima etapă a Ligii Națiunilor cu reprezentativa statului Kosovo, care este pe locul 3 în grupă, având cu un punct mai mult. Partida se va juca miercuri, 18 noiembrie, la Priștina și va fi transmisă în direct de PRIME.