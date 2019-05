TREZIŢI DE UN INCENDIU. Flăcările din Bucureşti au afectat un garaj şi două case

Embed:

Un incendiu puternic a izbucnit azi-dimineaţa în Bucureşti. Flăcările devastatoare ar fi pornit dintr-un garaj şi s-au extins la două case.



Şase echipaje de pompieri, o autoscară şi o ambulanţă SMURD au intervenit de urgenţă. Presa română menţionează că un bărbat şi o femeie, care au rămas blocaţi în mijlocul focului, au fost preluaţi de salvatori şi duşi la spital. Alte trei persoane au reuşit să iasă singure afară.



"Am deschis uşa şi deodată Buf. Am ieşit, am scos o maşină din curte. Asta, când m-am dus şi am deschis uşa, era flacăra de o jumătate de metru, m-am intoxicat. Noroc că am nimerit uşa să ies afară. Soţia a auzit cum a bătut cineva în porţile astea de tablă şi s-a auzit zgomot şi ţipa din somn că a luat foc."



Vecinii spun că au fost treziţi de o bubuitură.



„Am văzut mult fum prima oară, căţeaua mea lătra foarte tare şi mi-am zis, mă, ce s-a întâmplat? Am crezut că este de la mine. Am văzut foarte mult fum, lume, agitaţie. Şi acum am fum în casă. Se simte foarte tare. Era flacăra foarte mare.



Pompierii au luptat în jur de două ore până au reuşit să lichideze incendiul.



„Intervenţia a fost dificilă, din cauza lipsei apei. Hidranții nu au funcţionat la capacitatea necesară. S-a realizat un dispozitiv de alimentare a autospecialei de la aproximativ 300 de metri, de la hidranţii din străzile vecine.”



Cauzele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite în urma anchetei iniţiate.