"Tremurând, l-am sărutat pe frunte şi ... l-am lăsat" Mama bebeluşului, abandonat în scara unui bloc din Capitală a povestit cum s-a întâmplat totul, pe paşi

Mama bebeluşului abandonat a povestit reporterilor emisiunii Vorbeşte Moldova de la Prime în detalii despre momentul în care şi-a lăsat copilul şi care au fost trăirile ei. Ea a declarat că era conştientă de ceea ce face, dar s-a simţit nevoită să recurgă la aşa gest.

"Eu l-am luat la piept, l-am hrănit, eu ştiam că e ultima oară. Am zis uite te hrănesc şi ne ducem. Eu două ore nu am putut să mă duc de lângă dânsul şi nu l-am luat de lângă piept.

Eu nu rezistam de la durerea pe care o aveam în momentul acela. Eu nu eram om deja pentru că eu ştiam ce fac. Eu eram forţată de situaţie, pentru că ştiam că trebuie să o fac şi moral eu nu puteam asta să îmi închipui şi m-am stăruit să deconectez toate sentimentele. Eu nu am făcut-o cu sânge rece, dar am făcut-o pentru că trebuie.

L-am îmbrăcat şi i-am făcut o poză, i-am pus scurta fetei care era molcăluţă, o geantă ca să nu îl doară la cap, am aranjat atent şi am ieşit din casă. Eu ştiam că nu am de mers mult cu el, eu din start ştiam unde mă duc. Eu nu mă puteam să mă hotărăsc şi mă gândeam că dacă mă duc la un spital acolo ei o să îl îngrijească. Eu am intrat în policlinica nr. 12 şi când m-am ridicat la etajul doi unde este camera mama şi copilului că eu ştiam de asta şi când am întors capul am văzut camera de luat vedere. Panicată am zis unde să te las că nu am putut să îl duc acasă. Dacă m-am pornit să fac asta, atunci trebuie să fac asta. De asta eu am făcut aceste mişcări haotice.

Eu ştiam că sunt blocuri unde se lasă cărucioare, la mine asta a fost a doua ideie ca eu să îl las într-un cărucian învelit lângă uşa unei mame care oricum o să îi audă plânsătul.

Tremurând l-am sărutat pe frunte şi l-am pus şi de la panica şi frica că o să fiu observată am uitat să îl învelesc cu păturica care era acolo. De asta şi spun că eu nu i-am luat ceva mai gros pe deasupra pentru că eu am vrut să îl las la spital acolo unde este călduţ. Momentul care l-am lăsat este la mine în memorie şters, pentru că eu l-am pus şi am ieşit.", a povestit mama bebeluşului.