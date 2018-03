Trei tineri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp

Noapte cu ghinion pentru trei tineri din Capitală. Aceştia au ajuns la spital după ce au intrat cu maşina într-un stâlp care susţine linii de troleibuz. Accidentul s-a produs în sectorul Ciocana. La volanul mașinii se afla o tânără, care le-a spus oamenilor legii că a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic încât automobilul de lux a fost făcut zob, iar stâlpul s-a rupt. Mașina aparţine unui prieten de-al șoferiței.



" Am pierdut controlul volanului. Am distrus o mașină străină și acuș o să-ţi stric şi microfonul", a spus șoferița.



Martorii spun că s-au speriat groaznic când au auzit bubuitura puternică.



"Stăteam la flori, alegeam flori. Am auzit o bubuitură foarte puternică. Am crezut că s-a răsturnat vreun camion", a zis un martor.



La fața locului au ajuns și mai mulți angajați ai Regiei Transport Electric, care au înlăturat firele deteriorate.



Șoferița va fi sancționată în funcție de gravitatea leziunilor provocate victimelor. Ea va trebui să achite şi pagubele provocate.