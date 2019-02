Trei tinere de la noi din țară au obţinut locuri de frunte la un concurs internaţional

Maeştri în arta frumuseţii, care ne duc faima în lume. O machieuză, o coafeză şi o creatoare de modă de la noi au obţinut locuri de frunte la un concurs internaţional desfăşurat în capitala Azerbaidjanului.

Aceştia au concurat cu reprezentanţi din 15 ţări în cadrul campionatului Mondial de coafură și machiaj de mireasă și a concursului designerilor vestimentari "Dresses of the World 2019".



Iana Svarisciuc a fost cea care s-a ocupat de machiajul miresei din Moldova. Ea a reuşit să cucerească juriul şi a obţinut titlul de cel mai bun make-up artist din lume.



"Când au spus la urmă rezultatul am avut mari emoţii. Am plâns. Eu eram încrezută când m-am dus de acasă eu am spus că eu plec, dar eu trebuie să mă antrenez în aşa fel ca să iau primul loc. Eu am avut un scop", a spus make up artistul Iana Svarisciuc.



Imaginea miresei a fost completată de Aliona Chiron, care s-a ocupat de coafură. Ea a obţinut locul doi în cadrul concursului.



"Mireasa noastră în general era gingaşă şi coafura a fost cea mai uşoară, nu era încărcată. Era imaginea unei mirese foarte gingaşe."



Şi talentul designerului autohton, Lida Selici a fost apreciat de juriu. Rochiile inedite, lucrate manual, au obţinut locul II în cadrul concursului "Dress Оf The World".



"Ne-am pregătit pentru acest concurs mai mult de jumătate de an. Am gândit fiecare model până la cele mai mici detalii", a spus designerul vestimentar, Lida Selici.



Ţara noastră participă pentru a treia oară la acest concurs internaţional organizat de World Beauty Congres



"Sunt participanţi din Africa de Sud, Mexic, Rusia, Ucraina, Croaţia, Dubai, Moldova. De data aceasta, am luat în calcul toate neajunsurile, am înţeles ce trebuie de făcut pentru a reuşi şi de data aceasta ne-am antrenat foarte mult", a spus directorul naţional, World Beauty Congres, Irina Iacovenco.



Ideea campionatului a fost preluată şi de reprezentanţii organizaţiei World Beauty în Moldova. Aceştia susţin că în luna octombrie vor organiza un concurs similar la care vor putea participa artişti din întreaga țară.