Trei sute de familii din raionul Ungheni au primit colete cu produse alimentare în cadrul campaniei „Alături de oameni”

Încă 300 de familii din satele Corneşti, Gordineşti şi Pîrliţa, raionul Ungheni au primit colete cu produse alimentare în cadrul campaniei „Alături de oameni”. Luna trecută, aproape două mii de familii din toată ţara au beneficiat de astfel de ajutoare în cadrul acestui proiect social, lansat de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive.

Agentul economic susţine că responsabilitatea socială este o prioritate şi că va continua să susţină oamenii aflaţi în dificultate.



„Satul Cornești, practic, se confruntă, ca și celelalte sate din Republica Moldova, în primul rând, cu sărăcia, seceta pe care am avut-o în anii precedenți, cu COVID-ul. A pus o amprentă pe satul nostru. Fiecare familie care beneficiază de acest ajutor cred că sunt mulțumiți pentru atenția care se acordă.”, a declarat Valeriu Morari, primarul satului Cornești, Ungheni.



Mulți dintre beneficiarii acestui ajutor sunt bătrâni rămași singuri.



„Domnul locuiește singur, nu are pe nimeni, nu are nici pensie. -Mulțumesc!”, a relatat Victor Gurău, primarul satului Gordinești, Edineț



„Cu sănătatea – 8 operații, a doua grupă. Mulțumesc pentru acest ajutor.”



„În primul rând, vă mulțumesc foarte mult că-i aveți în vedere pe bătrânii neputincioși. La un om bătrân și un pensionar e tare mult ajutor și o pâine dacă ți-o aduce cineva.”



Printre beneficiari se numără şi familii care au copii de vârstă şcolară, iar ajutorul oferit de agentul economic le permite să economisească bani, aşa încât să poată procura rechizite.



„Pregătirea pentru școală, că-s 4 copii la școală și nu ne vine chiar așa de ușor și avem doi copilași operați la inimă.”



„Ajungeți la inima fiecărui om care are nevoie de susținerea dvs. Sperăm că această inițiativă va fi continuată și la anul și mai multe sate vor beneficia de acest ajutor.”, a menționat Ludmila Nistor, primarul satului Pârlița, Ungheni.



Din 2018 până acum, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul pariurilor sportive și loteriilor a alocat peste patru milioane de lei pentru implementarea mai multor proiecte sociale.