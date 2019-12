Trei state est-europene au obiecţii faţă de Pactul Ecologic al UE

Polonia, Ungaria şi Cehia au emis obiecţii cu privire la proiectul de document pe tema Pactului Ecologic European (The European Green Deal), ce va fi supus aprobării liderilor europeni la summitul de joi şi vineri, aceste trei ţări susţinând că economiile lor nu pot atinge obiectivul neutralităţii climatice până în anul 2050 în lipsa unui sprijin financiar, relatează agenţia Reuters, informează Agerpres.



Cele trei ţări, plus Slovacia, au blocat anterior planul Uniunii Europene care stabileşte atingerea în anul 2050 a obiectivului "zero emisii de carbon cu efect de seră", argumentând că economiile lor nu sunt suficient de competitive pentru a face faţă schimbărilor implicate de realizarea acestui obiectiv.

Liderii europeni se reunesc joi şi vineri la Consiliul European de iarnă şi vor pleda din nou pentru acest obiectiv, enunţat şi în "Pactul Ecologic" anunţat miercuri de Comisia Europeană.

Obiectivul "Fondului de Tranziţie" este să ajute regiunile europene dependente de combustibilii fosili să-şi finanţeze tranziţia către industrii şi surse de energie curate şi să formeze lucrătorii din industriile evoluate tehnologic.