Trei spitale din UTA Găgăuzia au datorii istorice de peste 20 de milioane de lei. Cei mai afectaţi sunt pacienţii

Cele trei spitale raionale din Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia au datorii istorice de peste 20 de milioane de lei. Cel mai mult sunt afectaţi pacienţii, care, din această cauză, nu beneficiază de asistenţă medicală calitativă. Problema a fost discutată în cadrul comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, unde a participat şi ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu. Discuţiile care au durat aproape o oră nu s-au soldat însă cu vreun rezultat.

Başcanul adjunct pentru domeniul social din UTA Găgăuzia, Olesea Tanasoglu, le-a spus deputaţilor că, din cauza datoriilor istorice, instituţiile medicale duc lipsă de medicamente.



"În acest an am avut o situaţie neplăcută când furnizorii de medicamente au refuzat să livreze medicamente în spitalale raionale, iar din această cauză a fost paralizată secţia reanimare şi chirurgie. Este vorba despre medicamente pe care pacienţii nu le pot cumpăra din farmacii. Noi am cerut să fie revăzut principiul finanţării spitalelor noastre", a spus Olesea Tanasoglo, başcanul adjunct pentru domeniul social UTA Găgăuzia.



Un motiv al acumulării datoriilor ar fi şi faptul că aceste spitale acordă asistenţă medicală mai multor pacienţi decât numărul planificat, dar nu primesc bani de la Casa Naţională de Asigurări în Medicină pentru munca suplimentară. De cealaltă parte, reprezentanţii CNAM spun că datoriile s-au acumulat din cauza managementului prost al instituţiilor.



"În primul rând, se acumulează din motivul că instituţiile medicale nu şi-au optimizat structurile în conformitate cu necesităţile teritoriului care îl deserveşte", a declarat Iurie Osoianu, vicedirector general CNAM.



Reprezentanţii spitalelor din UTA Găgăuzia vor ca autorităţile de la Chişinău să le dea bani pentru a acoperi gaura financiară. Însă, deputaţii cred că managerii de spitale trebuie mai întâi să înveţe să-i cheltuie.



"Nu este suficient să le acoperim datoriile istorice în condiţiile în care nu vor întreprinde nicio măsură pentru a schimba finanţarea acestor instituţii, dar şi modul în care cheltuie ei banii", a men'ionat Ruxanda Glavan, deputat PDM.



Directorii spitalelor cu probleme au fost prezenţi la şedinţa comisiei parlamentare, dar, nu au vorbit nimic despre acest subiect nici în faţa deputaţilor, nici a jurnaliştilor.



Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, recunoaşte că aproape toate instituţiile medicale din ţară duc lipsă de bani, dar nu a putut prezenta date în acest sens.



"Ministerul de comun cu CNAM va analiza toate instituţiile prin prisma acestor datorii istorice. Vom veni nu doar cu analiză, dar să determinăm care sunt cauzele acestor datorii", a spus Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



Peste două săptămâni, comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie se va întruni repetat în şedinţă în cadrul căreia ar trebui să fie prezentate soluţiile problemei.