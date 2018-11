TREI ȘCOLI din țară rămân în continuare ÎNCHISE din cauza ninsorilor. Zeci de localități stau în beznă

Primele ninsori au venit şi cu primele probleme. 12 localități din cinci raioane au rămas parţial fără energie electrică din cauza precipitaţiilor de ieri. Localnicii din Teleneştii Noi nu au lumină de 24 de ore. Oamenii sunt indignaţi de situaţie, mai ales că mâine în sat este sărbătorit hramul.



"Soţia acasă nu are cu ce face mâncare, ne pregătim de hram. Ne vin oaspeţi dar nu avem..- Ia mai multe să ai cu ce prăji mâncarea."



"O să sun la musafiri să nu vină. Nici nu intrăm nici nu ieşim din sat nici încolo nici înapoi."



La magazinul din centrul localităţii s-a format coadă, după ce sătenii au dat buzna să cumpere lumânări.



"Lumea vine acum la magazin şi cumpără toate lumânările şi toate lanternele."



Vânzătoarea se teme ca marfa din frigidere să nu se strice.



"Se topeşte îngheţata în frigidere. Treb să muncim să deservim lumea care se pregăteşte de hramul satului care se face odată în an şi o aşteptăm cu toată inima."



Drumurile înzăpezite şi lipsa curentului au lăsat 16 şcoli închise astăzi. În total, nu au ajuns la ore 890 de elevi.



"M-am dat cu sania, m-am jucat cu prietenii. Am făcut un om de zăpadă acasă."



"M-am jucat în zăpadă. Am făcut ziduri. Nici mâine nu o să ne ducem la şcoală că este ziua satului 21 noiembrie şi sunt fericit."



În ultimele 24 de ore, salvatorii au deblocat 42 de vehicule, care au derapat în şanţuri sau pe marginea drumurilor, printre care trei ambulanțe. Pentru a asigura buna circulaţie, pe drumurile din ţară lucrează 247 de muncitori şi 170 de autospeciale are împrăştie nisip şi sare. Potrivit Ministerului Infrastructurii, pe unele drumuri din centrul şi nordul ţării s-a format polei.

Meteorologii anunţă pentru mâine lapoviţă şi ninsori slabe, după care precipitaţiile vor conteni. Spre sfârşitul săptămânii, ne aşteaptă însă temperaturi de până la minus 10 grade pe timp de noapte.