Trei sate din Cantemir au scăpat de pericolul inundaţiilor. Salvatorilor au consolidat digurile de protecție

Locuitorii din satele Ghioltosu, Ţiganca şi Stoianovca din raionul Cantemir au scăpat de pericolul inundaţiilor: lipsa precipitațiilor le-a permis salvatorilor și voluntarilor să consolideze digurile de protecție. În comuna Țiganca, din care face parte și satul Ghioltosu, digul a fost înălţat cu aproape 40 de centimetri pe o distanță de 40 de metri.



"De ieri dimineaţa ne-am apucat, de la ora 09:00 şi până la ora 16:00 în această dimineaţă, eram mai mulţi săteni. Am participat la fortificarea digului, am încărcat toţi saci, am stat flămânzi".



În următoarele zile, nivelul Prutului ar trebui să scadă.



"S-a intervenit cu unităţi de tehnică grea inginerească. S-a fortificat digul de protecţie. În aceste lucrări am implicat şi două excavatoare şi două unităţi, camioane, de tehnică grea. Au fost mobilizaţi şi până la 30 de voluntari, care au lucrat în schimburi", a spus reprezentantul IGSU, Anatolie Năstas.



Oamenii din cele două localităţi spun că acum nu se mai tem de inundaţii.



"Au astupat deja şi nu ne temem, noi trăim mai de deal şi nu ieşim încolo. În 2010, aici a fost plin cu apă şi la calea ferată, peste tot, până n-au făcut un dig apa nu s-a oprit".



"Ce o să vrea Dumnezeu, aceea va fi. Ce să facem, poate ne-a ajuta Dumnezeu şi s-a mai opri apa aceasta. Văd că acum au pus saci, sperăm că o să fie bine".



”Aşa nu ne era frică. Mai tare ne temeam că avem încă de strâns porumb, grâu şi să nu ni-l inunde, dar altceva de ce să ne fie frică, suntem învăţaţi".



Primarul comunei Ţiganca susţine că dacă ploua noaptea trecută, pagubele ar fi fost enorme. Peste 120 de gospodării, inclusiv şcoala, grădiniţa şi sute de hectare de terenuri agricole ar fi fost inundate.



"Am reuşit cu un efort comun. S-au implicat şi localnicii, şi agenţii economici, şi cei de la IGSU, am reuşit să stăpânim situaţia. Pe teritoriul comun din lunca Prutului sunt 1900 de hectare şi dacă ar fi fost, s-ar fi inundat, ne-a păzit Dumnezeu şi anul acesta".



Şi în localitatea Gotești din raionul Cantemir a fost consolidat digul. Primarul satului spune că marja de siguranţă e de peste un metru, iar apa a început să scadă. În oraşul Ungheni barajul a fost întărit pe o distanţă de 250 de metri, iar în satul Măcăreşti din Ungheni, pe o distanţă de peste jumătate de kilometru. Lucrări similare au avut loc și în satul Grozești din raionul Nisporeni.

